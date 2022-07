Juliette Armanet : "les Nuits de la guitare de Patrimonio, une atmosphère unique"

« Venir en Corse est un bonheur » déclare l’auteure compositrice et interprète qui était déjà venue sur l’île pour les Musicales de Bastia, il y a 5 ans. « Il y a les paysages, une atmosphère unique. Je viens d’ailleurs souvent en vacances, c’est un territoire que j’affectionne tout particulièrement. Ici à Patrimonio on joue dans un décor de folie, avec un public proche. On se baigne avant le concert, on boit un coup de rosé. Y a vraiment des moments de joie, des moments de chance même. Moi je suis partante pour faire toute une tournée en Corse».

Ce lundi soir sur scène, elle nous revient avec son nouveau CD : « Brûler le feu ».

Un album nominé aux récentes Victoires de la Musique : « Album de l’année », « Artiste Interprète féminine » et « Chanson originale ».

« Les Victoires de la musique n’est pas l’évènement de l’année qui m’a le plus passionné, mais c’est très gratifiant ».





Un mot sur cet album ?

«Après mon 1er album j’ai pris un bon moment de repos, puis j’ai eu un enfant, puis le COVID. Ça fait relativiser et donc j’ai vraiment pris le temps pour l’écrire. Un album pas facile à écrire, car j’ai voulu bousculer mes habitudes. Je me suis entourée de nouvelles personnes, de nouveaux producteurs. Beaucoup de talents autour de moi pour le faire. On a mis du temps à le bâtir. Il nous a fallu patience et ténacité. Par rapport au 1er album, c’est un album libre. J’ai essayé du live, du studio pour véritablement trouver son ADN. Le 1er était plus acoustique, celui-ci est teinté de touches disco et électro, il est plus riche en orchestrations ».





La création ?

« En fait je fais tout en même temps : texte et musique. Je n’ai jamais de texte prêt !

Juliette Armanet s’est aussi essayée au cinéma…

« Oui j’en ai fait. La musique pour moi est déjà du cinéma. Le cinéma c’est une histoire de rencontres, donc on verra. En fait je ne sais pas si je suis une bonne actrice. J’ai fait un court-métrage, car c’était une rencontre ».

Après Patrimonio, Juliette et son piano occuperont les scènes de Narbonne, Arles et Lyon. « En fait avec Patrimonio, on arrive presque sur la fin des Festivals »



Nul doute que ce lundi soir, elle et ses musiciens enflammeront le théâtre de verdure de Patrimonio avec notamment des extraits de cet album « Brûler le feu » : des moments de grâce, des chansons d’amour pour reprendre son souffle, et une véritable bête de scène derrière son piano !

Ne pas rater aussi en première partie l’étonnant Pat Mc Manus Band. Considéré comme le meilleur guitariste rock d’Irlande, Pat Mc Manus est aussi un excellent violoniste. À l’âge de 14 ans, il avait été élu « Meilleur violoniste irlandais ». Il utilise d’ailleurs quelquefois son archet sur sa guitare électrique pour en tirer des effets assez hallucinants.