Julie Negroni, aux battles de The Voice : "Je ne m’attendais pas à recevoir autant de soutien de la part des Corses"

- On vous avait quitté après les auditions à l’aveugle lors desquelles Zazie s’est finalement retournée sur les dernières notes de votre chanson. Qu’avez-vous ressenti alors ?

- Un grand soulagement. Je ne m’y attendais pas du tout car cela s’est fait vraiment à la dernière seconde. Dans ma tête l’aventure The Voice était déjà terminée et j’étais prête à l’accepter. C’était vraiment un grand moment.



- Après avoir franchi cette épreuve fatidique vous arriverez ce samedi à une nouvelle étape cruciale. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

- L’étape des battles est très impressionnante car on est confronté à quelqu’un d’autre sur la même chanson. Ce n’est pas évident, surtout que pour ma part c’est une chanson que je n’avais jamais chantée mais que ma concurrente aimait beaucoup, donc j’avais pas mal de pression. Et puis ce n’était pas évident aussi de tomber face à cette concurrente car c’est quelqu’un qui a une grande sensibilité, une grande voix.



- Est-ce que cette étape fait aussi figure de test pour vous ?

- Oui déjà parce qu’en très peu de temps il faut un peu tout faire : il faut être là scéniquement, être là vocalement. Et puis, avec la nouvelle règle où le coach est sur scène, il faut savoir gérer. C’est une étape très spéciale, cela n’a rien à voir avec les auditions à l’aveugle. C’est beaucoup de pression, mais aussi beaucoup de joie car on ne vit cela qu’une fois.



- Quelle est l’ambiance dans la team Zazie ?

- Incroyable ! C’est beau comme nous nous entendons tous bien. Il y a vraiment une super ambiance très festive, très joyeuse. On nous a beaucoup dit que nous étions la team de ceux qui aiment faire la fête, un peu fous et pas les plus sages.



- Vous êtes-vous rapprochée de certains talents musicalement et humainement ?

- Oui je me suis beaucoup rapprochée de certaines personnes comme Esmée, Thomas Larose, Awan, Max Novik ou Supernova. Après, nous sommes tous très proches. Certains sont devenus des amis et samedi soir nous allons regarder mon passage tous ensemble.



- Comment vous êtes-vous préparée à ces battles ?

- Nous avons un coaching avec Zazie, ainsi qu’avec une coach vocale qui s’appelle Nathalie Dupuis. On ne connait la chanson que l’on va interpréter que la veille du coaching avec Zazie donc déjà cela nous laisse très peu de temps pour la connaitre. Pour ma part, j’ai écouté la chanson en boucle en essayant de me l’approprier car je ne voulais pas faire du copier-coller, mais c’est vrai que c’est assez compliqué de s’approprier une chanson en si peu de temps et puis de la bosser avec quelqu’un que je ne connais pas à la base.



- À quel talent allez-vous être confrontée ?

- Je serai face à Clem.



- Comment avez-vous réagi quand vous avez su que vous seriez face à elle ?

- Quand on m’a appelé pour me dire le titre de la chanson que j’allais interpréter, on ne m’a pas dit contre qui je tombais. Nous l’avons découvert en se rencontrant à l’hôtel. Ce qui est rigolo c’est qu’avant de nous rendre compte que nous serions concurrentes, nous avons commencé à discuter ensemble et nous avons super bien accroché, nous sommes vite devenues très complices. Et à un moment donné on parlait de nos univers et on voyait que cela se ressemblait. Quand nous avons compris que nous avions la même chanson, nous avons été en même temps contentes et dégoutées parce que nous nous sommes dits que cela allait être trop bien de chanter ensemble, mais qu’une de nous deux allait partir. Donc forcément, comme nous nous apprécions beaucoup, nous savions que peu importe l’issue nous allions être en même temps contentes, mais aussi déçues du départ de l’autre.



- Sur quelle chanson allez-vous vous affronter ?

- Nous allons chanter Ta marinière de Hoshi. Les musiciens de The Voice qui sont extraordinaires nous ont concocté un arrangement que j’ai beaucoup apprécié, qui montre deux facettes de nos personnalités, avec un début assez calme qui envoie ensuite un peu plus. Pour moi cette chanson c’est un marathon. Je la termine très fatiguée car du fait de chanter à deux on essaye de tout donner et cela demande beaucoup d’efforts. En plus cette chanson est très rythmée, avec beaucoup de débit et est très compliquée à apprivoiser je trouve.



- Quel accueil vos proches ont-ils réservé à votre participation à The Voice ?

- Ma famille et mes amis sont tous ravis et me soutiennent énormément. Sans eux je vivrais cette aventure complètement différemment. On gagne ensemble, et s’il faut perdre je ne serai pas toute seule. Cette aventure je la vis avec eux et pour moi c’est cela le plus beau. Le jour des auditions à l’aveugle, quand Zazie s’est retournée, j’ai tout de suite pensé à eux avant de penser à moi. Je me suis dit qu’ils allaient être trop heureux. Je n’avais pas envie de les décevoir, même si je sais qu’ils auraient été fiers de moi tout de même. Je suis très heureuse de vivre cela avec eux et je ne les remercierai jamais assez pour le soutien qu’ils m’apportent tous les jours.



- On imagine notamment que votre ami Arnaud, qui avait lui aussi participé aux auditions à l’aveugle, fait partie de vos plus grands soutiens…

- Bien sûr. Il me soutient toujours bien qu’il n’ait pas continué l’aventure. Nous continuons de travailler ensemble et d’écrire nos chansons, et je sais qu’il est fier de moi. J’ai beaucoup de chance de l’avoir dans ma vie et que cet évènement n’ait pas entaché notre amitié.



- Vous êtes la seule Corse toujours en lice dans cette édition de The Voice. Vous sentez vous soutenue par les fans insulaires de l’émission ?

- C’est un très grand honneur pour moi d’être la seule Corse qui ait réussi à passer les auditions à l’aveugle, même si selon moi tous méritaient de passer. J’ai été agréablement surprise du soutien que j’ai pu recevoir des Corses sur les réseaux sociaux, dans la rue à Bastia, ou par des gens que ma famille connait. Je ne m’attendais pas du tout à recevoir autant de soutien de la part de gens que je ne connais pas. Cela montre aussi à quel point nous sommes soudés chez nous.