Jean-Simon Savelli : pour "une reprise optimisée de la pratique du Rugby sur l’île en toute sécurité"

« Parce-que le Rugby Corse est fait de dirigeants qui s'investissent, de bénévoles qui donnent de leur temps, de licenciés passionnés... Cette situation ne doit pas impacter nos efforts et la vie des clubs.

C’est pourquoi mon Comité Directeur et moi-même nous sommes mis à pied d’œuvre dès le début de sortie de crise afin de réunir les conditions nécessaires à une reprise optimisée de la pratique du Rugby sur l’île en toute sécurité.

La Fédération Française de Rugby a lancé depuis le 22 mai dernier un vaste plan de reprise de l’activité sportive. Ce plan permet une reprise des clubs en mettant en place un accompagnement conçu par la direction sportive.





Si la reprise doit se faire en respectant les préconisations ministérielles, les contenus de ce plan doivent permettre la mise en place d’une activité physique et ludique en évitant les risques d’exposition au virus et en privilégiant les mesures de protection collective pour tous les licenciés.

Le protocole comprend 6 phases de reprise progressive et la commission fédérale de gestion de crise Covid-19 statuera en fonction des décisions des autorités sanitaires pour le passage d’une phase à l’autre.

La phase 0 est une phase « permanente » de diagnostic du joueur à l’arrivée au club. Les phases 1 et 2 ont été validées et la phase 3, active depuis ce 8 juin, permet l’échange de ballons sans contact.

Les contenus qui accompagnent ces différentes phases ont été envoyés à tous les entraîneurs de clubs afin de les aider à mettre en place des situations d’entraînement adaptées en répondant aux contraintes sanitaires. Il s’agit également d’un formidable outil au service de la formation des joueurs et d’une reprise en douceur après plusieurs mois d’arrêt.





En tant que Président de la Ligue Corse de Rugby, je tiens à ce que la reprise de notre sport sur le territoire insulaire se fasse aussi rapidement que cela sera possible et dans les meilleures conditions, tout en restant toujours très vigilant et dans le respect total du plan de reprise.

Ce dispositif est une vraie opportunité pour le rugby insulaire et l’ensemble de ses clubs de remettre un pied sur les terrains et redevenir progressivement un lieu de vie éducatif en attendant la nouvelle saison 2020-2021.»