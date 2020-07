Jean-Simon Savelli : de nouvelles ambitions pour le Rugby en Corse avec le soutien de Bernard Laporte

Il avait là Jean-Simon Savelli, Bernard Laporte, Alban Moga, responsable du Seven à l'échelle nationale, qui sera encore ce dimanche à Vezzani pour jauger la qualité des Corses de la discipline, Guilhem Guirado, ancien capitaine de l'équipe de France et Thomas Withford, team manager du Montpellier-Hérault et tous ceux qui accompagneront le président de la ligue insulaire pour de nouvelles aventures.

Et au cours de la partie, qui s'est disputée dans le cadre agréable des Caselle, Jean-Simon Savelli n'a pas manqué, après salué comme il se doit ses hôtes, brossé l'excellent tableau de la réussite du rugby corse au cours des semaines écoulées mais une réussite qui aurait été, sans doute, impossible sans l'aide précieuse de la FFR et de son président.



La réussite ?

C'est l'intensification du travail des commissions de la ligue grâce à l'implication desquelles le nombre de licenciés a pu augmenter.

C'est aussi l'accession, saison après saison, pour toutes les formations insulaires.

C'est encore, signe précurseur d'un nouvel avenir pour la discipline en Corse, l'avènement annoncé officiellement ce samedi, d'une entente cadets-juniors de tous les clubs corses?

C'est, enfin, celle des féminines corses qui ont refusé à deux reprises leur accession en "pro", préférant mettre leurs compétences à developper la discipline chez les plus jeunes. Et celle du centre de formation de la ligue qui certifie tous les ans 25 à 40 jeunes corses sur des diplômes d'Etat de Rugby et d'autres sports.



Mais cette réussite Jean-Simon Savelli, l'a bien rappelé, est due à la montée en compétence de la structure et à ses 4 techniciens qui travaillent à partir des 4 maisons ovales du territoire de Bastia-Lucciana, Porto-Vecchio, Nebbiu, Centre, Corse, Balagne et Ajaccio.



Sa liste (voir ci-dessous), renouvelée à 30%, aura pour mission de faire mieux encore.

A partir de 4 objectifs : augmenter le nombre de licenciés de 30% en 2024 , développer le rugby en milieu scolaire, étoffer le rugby féminin et faire de la ligue corse de Rugby une place forte du Seven en vue des jeux Olympiques de 2024.

Avant cela les organisateurs de la coupe du monde de rugby passeront par la Corse pour désigner les deux équipes internationales qui durant la compétition mondiale séjourneront de Septembre à Octobre 2020 à Porto-Vecchio et en Balagne.