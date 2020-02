Jean-Marie Seite, maire sortant de Galeria sollicite un nouveau mandat

Pour quelles raisons vous représentez vous?



Parce que beaucoup d’actions sont en cours et devront être poursuivies et achevées pendant ce second mandat. Avec le soutien de l’équipe municipale j’ai décidé d’être de nouveau candidat. L’ambition que je partage avec mon équipe est d’être aussi actifs et aussi ouverts pendant les six ans qui viennent que nous l’avons été lors de notre premier mandat. Pour illustrer cet esprit d’ouverture, en 2014, l’une de nos première actions a été de mettre en oeuvre un projet hérité de l’ancienne municipalité : la zone de mouillage. Un investissement important qui a été réalisé sans gréver les finances communales et qui permet aux habitants de notre commune et de la vallée, qui en sont les principaux bénéficiaires, d’avoir un mouillage sécurisé tous les étés et a été l’occasion de nous débarrasser de tous les vieux corps morts qui polluaient les fonds marins.





Quels sont les autres points essentiels de votre bilan?



Nous avons investi massivement pour remettre à niveau les infrastructures vieillissantes : la distribution d’eau potable, l’assainissement, l’éclairage public et les routes communales. Notamment celles des hameaux qui étaient les plus abîmées. Nous avons également entamé une campagne de réhabilitation des bâtiments communaux, en commençant par la bibliothèque et par l’école qui a fait l’objet de toutes nos attentions, car au service de nos enfants, elle est notre avenir. Les travaux de la mairie et des logements suivront.

Un objectif nous tenait a coeur, celui de maintenir et de pérenniser l’activité de l’autre unité d’enseignement, la Casa Marina. Il a été rempli en achetant le bâtiment au ministère de l’écologie et en le louant au Parc Naturel Régional avant que des investisseurs privés ne puissent l’acquérir.

Parallèlement, les travaux de réhabilitation de la vallechja ont remis en valeur le patrimoine hérité de nos ancêtres. Le sentier, le punticellu, les murs en pierres sèches des terrasses et des soutènements ont été restaurés. Enfin au coeur du village, pour réaliser les aménagements publics indispensables au maintien de la vie, nous avons réalisé des acquisitions de plusieurs terrains soit en direct soit avec un portage réalisé par l’office foncier de la Corse. Leur s aménagements vont y permettre des équipements publics sportifs et de loisirs ainsi que des terrains à bâtir pour les villageois.

Ces investissements de plusieurs millions d’euro n’ont pas affectés les finances communales. Bien au contraire, les impôts n’ont pas augmentés et la commune a zéro endettement. C’est le fruit d’une politique ambitieuse et parfaitement raisonnée.





Quel est votre programme pour cette prochaine mandature?



Avant d’examiner le projet, il était indispensable d’établir le bilan de nos actions. Quand on mange bien dans un restaurant, on y revient.

Beaucoup d’actions sont encore cours et devront être poursuivies et achevées pendant ce second mandat. La réhabilitation du patrimoine bâti et paysager, l’amélioration thermique et l’accessibilité aux enfants à mobilité réduite de la casa marina, le réaménagement de l’arrière port, la réalisation du city stade, la création de terrains à bâtir assortis de clauses anti spéculatives réservés aux habitants permanents du village, l’aménagement du parking, de la place et de la rue principale du village et bien sur achever la carte communale afin que les villageois et leurs enfants puissent construire et habiter sur leur commune… tous ces projets et bien d’autres qui sont détaillés dans notre programme sont dans la continuité du travail engagé depuis six ans qui doit se poursuivre durant ce second mandat.





Comment est constituée votre équipe?



Elle est un modèle d’équilibre, composée de 6 élus expérimentés et 5 nouveaux élus qui garantiront à la fois la continuité de l’action et une vision renouvelée. Cette équipe constituée à parité de femmes et d’hommes, sera riche du savoir faire acquis lors du mandat précédent et augmentée des apports des nouveaux entrants. Je veux les remercier de leur confiance et de leur engagement à mes cotés.



Composition de la liste:

Jean-Marie SEITE,

Françoise CORTEGGIANI-JEHL,

Jean-Yves HERY,

Céline BOGART-VERDIERE,

Frédéric BEROUD-SPINOSI,

Pierre MAESTRACCI,

Jacqueline CORTEGGIANI-RODE,

Caroline SPINOSI,

Nathalie VELON,

Jean-Philippe ANDRE-CIANFARANI,

Baptiste MAZUY.