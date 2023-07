Jean-Marie Ferri est le nouvel entraîneur du GFCA

1/2 𝗗𝗘𝗨𝗫 𝗔𝗡𝗖𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗣𝗥𝗢 𝗦'𝗘𝗡𝗚𝗔𝗚𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗚𝗔𝗭𝗘𝗟𝗘𝗖 !



📝 Le GFCA tient ses deux premières recrues pour la saison 2023/2024 !



Cyril Fogacci, revient au club après une expérience la saison dernière en N3 pic.twitter.com/Da0IswzNAU

— Gazélec FC Ajaccio (@gfc_ajaccio) July 13, 2023



Par le biais d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les supporters ont pu découvrir un visage très connu du football corse. Celui de Jean-Marie Ferri, joueur emblématique du GFCA où il a évolué durant 14 saisons entre 1983 et 1997, après avoir débuté sa carrière au SC Bastia. Devenu entraineur à la fin des années 1990, cet homme qui a consacré sa vie au football a notamment coaché l’équipe réserve du CA Bastia, puis le FC Bastia-Borgo, et dernièrement l’US Ghisonaccia.Le 13 juillet, le GFCA avait également dévoilé le nom de ses deux premières recrues pour la saison prochaine. « Cyril Fogacci, revient au club après une expérience la saison dernière en N3, suivi de l’emblématique capitaine des rouges et bleus Louis Poggi. Des joueurs de choix et de mentalité qui auront la responsabilité d’encadrer une équipe jeune et ambitieuse pour écrire une nouvelle page de l’histoire du GFCA », avait écrit le club sur les réseaux sociaux