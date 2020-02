Jean-Marc Lanfranchi : « Une ville dynamique économiquement, mais solidaire et sociale !»

Pourquoi avez-vous décidé d’être candidat ? Sous quelle étiquette et avec quels soutiens ?

D’abord par amour d’Ajaccio ensuite parce qu’être candidat est apparu comme une évidence afin de porter un projet alternatif crédible à la politique de la mandature actuelle L’étiquette est claire : nationaliste. Aiacciu in Cori est l’émanation directe du mouvement CORE IN FRONTE dont je faisais déjà parti lors des élections territoriales. Nos soutiens sont tant politique (le PFE s’est clairement positionné en notre faveur) que culturels ou syndicaux.



Quel bilan tirez-vous de l’action du maire sortant ?

La mandature actuelle mène clairement une politique mortifère pour Ajaccio, très éloignée des valeurs sociales et de solidarité que nous prônons.

Elle favorise la spéculation immobilière et le grand commerce, créé un modèle de ville française lambda, accentuant la fracture sociale entre les quartiers, que nous rejetons.

Cette action a défiguré AJACCIO sur le plan urbanistique, provoqué la ruine de nombreux commerces, majoré les problèmes de circulation et de stationnement.

Elle a par ailleurs délaissé des pans entiers de population, paupérisant plus encore leur situation, « oubliant » de leur apporter le minimum auquel peut prétendre un administré en matière de service public.

Aucune politique sociale menée : gestion calamiteuse des logements sociaux, C.I.A.S. totalement inefficace (notamment par manque de moyens attribués), problématiques liés au handicap ignorés, petite enfance et personnes âgées snobées… la liste des domaines de compétence en laquelle la Commune eut pu agir et n’a rien fait est malheureusement longue…



Quel est votre projet pour cette nouvelle mandature ?

Nous portons un projet qui allie nos convictions nationalistes aux problématiques concrètes que peut rencontrer un maire dans la direction et la gestion d’une commune.

La législation en vigueur offre à un maire des prérogatives importantes, où il lui est loisible d’agir en parfaite indépendance, c’est-à-dire hors la tutelle de l’Etat ou des autres Collectivités.

Ainsi en matière de petite enfance, la création de structure, ou le bilinguisme serait la règle ne dépend que du maire.

De même concernant la gestion des déchets (tri à la source), l’hygiène et la propreté de la ville.

Sur le plan énergétique il est parfaitement envisageable d’avoir recours, sans demander d’autorisation à quiconque, aux énergies renouvelables (bâtiments et éclairages publics, parc automobile…)

Concernant l’urbanisation, une politique volontaire et réfléchie de l’aménagement du territoire peut permettre de mettre un coup d’arrêt à la bétonisation, de taxer la spéculation par l’instauration (déjà prévue par la loi mais inappliquée) d’une taxe Air B&B et équivalent à hauteur de 5% par nuitée, d’instaurer un statut de résident local.

Il convient également de sanctuariser certains lieux (hôpital, Pietrina, Finosello) afin de constituer autant de poumons verts que le nécessite la ville, trop polluée à ce jour.

Il importe par ailleurs, par le biais du droit de préemption, de constituer un parc immobilier social, qui, ciblé sur le cœur de ville, permettra son repeuplement, et partant la création ou le maintien des commerces de proximité.



Quelle est votre priorité ?

La priorité est de refaire d’Ajaccio une ville dynamique économiquement, mais solidaire et sociale, fière de son patrimoine, son histoire et sa culture, de recréer un cadre de vie agréable, respectueux de l’environnement… une ville Corse. L’aménagement de la Citadelle sera le symbole de cette politique : dédiée à la culture (amphithéâtre à ciel ouvert, musée, salle d’exposition) à l’artisanat et à la prud’homie, mais aussi lieu de vie et d’échange pour les familles (aménagement du chemin de ronde, jardin d’enfant, aquarium…)



L’axe fort de de votre programme ?

L’axe prioritaire est social, j’entends porter mes efforts sur les catégories de population nécessitant un soutien et un accompagnement qu’il s’agisse des personnes âgées (en luttant contre l’isolement et en améliorant leur condition de vie et leur revenu), des familles monoparentales (en augmentant le nombre de crèches municipales avec horaires adaptés au temps de travail), des femmes victimes de violences (en affectant la Caserne Grossetti à leur hébergement), des personnes souffrant d’un handicap (amélioration de l’accessibilité et aide financière avec exonération pour les familles de la taxe foncière), en favorisant la jeunesse (via le développement de structures associatives culturelles et sportives)



Quelle est la principale problématique de votre ville ?

La problématique principale demeure la circulation et le stationnement, cause principale de la désaffection du centre-ville au profit de la périphérie, et dont les conséquences, déjà évoquées, sont désastreuses sur le plan économique.

Outre la création d’un parking, il convient d’une part d’améliorer et de rationnaliser le fonctionnement des SPL (fréquence, respect des horaires et création de lignes) et d’autre part de développer les modes alternatifs de déplacement (tram-train, ligne maritime de l’aéroport aux Sanguinaires…)



Quel score comptez-vous obtenir au 1er tour ?

Aiacciu in Cori ne participe pas à cette élection pour faire de la figuration. Notre liste est porteuse du seul projet de nature à contrecarrer la politique désastreuse menée par la mandature actuelle. Elle entend donc être présent au 2ème tour.



Que ferez-vous pour le 2nd tour ? Avez-vous déjà discuté d’éventuelles alliances ?

Fidèle à notre engagement, nous n’envisageons aucune alliance avec quiconque dans le cadre du 2ème tour, les aspirations et orientations des autres listes, y compris celle prétendument nationalistes, étant trop éloignées des nôtres.



Pensez-vous l’emporter ?

Oui, nous sommes ici pour gagner.