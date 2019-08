Jean-Luc Luciani dédicace son dernier ouvrage à Belgudè

" Musa chì parte da Corscia, Pueti è puesie in un paese niulincu", est un recueil de poésies qui ont toutes été écrites et composées au Niolu, plus précisément à Corscia, mon village maternel" précise l'auteur.

Un travail qui aura duré environ sept ans suivi de deux ans d'écriture .

"L’introduction est composée d'une analyse sur les différents aspects de cette recherche. Notamment sur les thèmes abordés dans les poésies. Tous les sujets peuvent être approchés dans les poésies. Beaucoup de gens étaient capables d'en faire. J'y étudie également pourquoi elle est tellement présente à Corsica. Encore aujourd’hui, il y a un très grand intérêt pour cette poésie, ordinaire, une poésie de tous les jours".

Ce dimanche, à la confrérie de Belgudè, Jean-Luc Luciani a présenté son nouvel ouvrage " Musa chì parte da Corscia, Pueti è puesie in un paese niulincu", lors d'une séance de dédicaces et d'une conférence.