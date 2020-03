Jean-Claude Franceschi présente une "liste jeune" pour les municipales de Cervioni

Cela faisait plusieurs années que les municipales à Cervioni étaient sans surprise. Mais cette élection sera marquée par l'engagement d'une jeune génération qui menée par un chef entreprise de 36 ans, Jean Claude Franceschi. a constitué la liste "L' albore cerviunincu".Cette équipe se veut avant tout être une opposition constructive « notre démarche est née d’un constat : Cervioni a besoin de renouveau. Nous pensons qu’avec des projets concrets, simples à réaliser, nous pouvons toucher le plus grand nombre et améliorer le quotidien de chacun», précise Jean-Claude Franceschi.Réfection du réseau d’eau, création d’une cantine scolaire, développement des énergies renouvelables, aide administrative pour les personnes isolées, mise en valeur du patrimoine culturel et environnemental, voici quelques idées du programme pensé par cette jeune équipe.« Nous nous plaçons en tant que force de propositions. De nos jours il est important d’avoir le choix et je pense que les cervionais seront au rendez vous pour miser sur le renouveau », poursuit la tête de liste.Composée de femmes et d’hommes venus d’horizons différents, avec des compétences et des expériences qui leur sont propres, la liste L’albore cerviuncu souhaite mettre en avant une gestion communale constructive basée sur le dialogue et l’écoute.« Nous devons revenir à nos fondamentaux, la communication est importante. Notre groupe le sait. Nous vivons tous sur la commune et la grande majorité y travaille, nous sommes conscients des problématiques que nous pouvons résoudre mais aussi surtout des richesses que nous pouvons mettre en valeur afin de créer une synergie autour du vivre ensemble », conclut Jean Claude Franceschi.Il reste donc moins de 15 jours à l’albore cerviunincu pour fédérer autour de son programme le plus grand nombre.