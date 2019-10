Jean-Christophe Angelini : « Nous avons ouvert le dialogue avec Georges Mela. Il est trop tôt pour dire s’il débouchera »

- Le face à face droite/ nationaliste a été dur à Portivechju. Ne craigniez-vous pas la réaction de vos militants, comme Georges Mela, celle d’une partie de la droite ?

- Nous pouvons craindre, l’un et l’autre, une forme d’incompréhension. Mais, à ce stade, nous ne nous sommes pas encore expliqués parce que nous continuons à débattre. Au moment où je parle, aucun accord n’est intervenu. Pour le reste, je rappelle que l’essentiel du face à face a concerné Camille de Rocca Serra et moi-même. J’ai affronté Georges Mela à deux reprises aux Municipales, cela a été tendu, mais jamais au point de nous opposer définitivement. La mandature 2014-2020 a été, dès son entame et jusqu’à aujourd’hui, plutôt constructive, alors même que nous n’envisagions à aucun moment de discuter ensemble pour les Municipales. Mais dans l’intérêt de Portivechju, étant au Conseil exécutif, soutien des députés et président de l’ADEC, je ne pouvais pas m’opposer par principe au maire de ma ville. Donc, nous avons spontanément trouvé un terrain d’entente pour notre commune. Camille de Rocca Serra était porteur d’une vision totalement différente.



- C’est-à-dire ?

- Une vision plus idéologique, ultra libérale, très alignée sur celle des Républicains et qui est de moins en moins partagée dans l’Extrême-Sud, notamment depuis son échec aux Législatives. Cela n’a jamais été le cas de Georges Mela qui, en début de mandature, à la demande de Sulidarità, a fait voté une délibération sur le rapprochement des prisonniers politiques et l’amnistie. Il a, à maintes reprises, pris des positions assez ouvertes sur un certain nombre de sujets. Il reste porteur d’une vision qui n’est pas la nôtre, mais dont on peut débattre. Si les conditions ne sont pas aujourd’hui réunies pour parler d’un accord, elles sont réunies pour envisager un dialogue.



- Avez-vous, avec Georges Mela, une vision commune de la ville ?

- C’est encore tôt pour le dire ! Il va de soi que nous partons de loin. Sur des sujets cruciaux pour les Portovecchiais - le PLU, l’extension du port de plaisance, le devenir des infrastructures, la politique touristique, la gestion de l’intercommunalité -, nous avons historiquement des différences très importantes. Nous essayerons de discuter avec beaucoup de sincérité pour approcher nos points de vue. Je ne peux pas dire que ce sera à 100 % le cas, mais cela me paraît, d’un point de vue strictement démocratique, une avancée importante.



- Cela veut-il dire que l’essentiel, pour vous, n’est plus forcément de gagner, mais d’intégrer la gestion de la ville ?

- Non ! Je ne me situe en aucun cas dans cette perspective ! Dès 2001, Camille de Rocca Serra nous avait proposé d’intégrer la gestion municipale, nous avions refusé parce que nous estimions que le désaccord sur le projet était trop important. D’autres contacts ont eu lieu au début de la décennie 2010. Après la création de Femu, nous avons débattu, y compris avec Georges Mela. Le dialogue n’est, donc, pas nouveau en son principe, il change juste de proportion. Nous ne voulons pas intégrer l’équipe actuelle. Portivechju a besoin d’une équipe nouvelle qui ne soit pas construite sur les cendres de l’actuelle, pas plus que sur celles de l’opposition. L’idée est de bâtir un nouveau contrat politique et social qui intègre des gens nouveaux que la perspective d’un affrontement entre deux blocs éloignent peut-être d’un engagement citoyen. Nous essayons d’intégrer dans le strict respect de nos fondamentaux et d’une vision à construire, équilibrée et respectueuse. Je pars du principe que personne n’a raison contre le reste du monde et que la politique, comme la vie d’ailleurs, est faite de compromis et de concessions respectives. C’est mon identité politique. Je ne vais pas en changer en cours de route !



- Cette union se ferait au 1er ou au 2nd tour ?

- Honnêtement, nous n’en avons même pas parlé ! Nous ne sommes pas dans des questions de liste ou de candidature, mais dans des questions de projet. Y-a-t-il une plateforme possible pour rassembler trois Portovecchiais sur quatre ? Je ne sais pas ! On y travaille. Allons-nous y arriver ? Peut-être ! Mais, quand j’entends dire que tout est réglé avec des caricatures, pour ne pas dire des mensonges sur fond d’AOT ou d’intérêts particuliers, je me pince ! A Portivechju, nous avons cultivé une opposition féroce pendant 20 ans. Depuis que nous sommes aux responsabilités à la région, nous avons réajusté le tir. Toute la Corse discute. On assiste à des combinaisons beaucoup plus improbables que celle qui pourrait se dessiner dans l’Extrême-Sud ! Peu importe les critiques ! Elles ne sont pas fondées dès lors que mon engagement et celui de mes amis sont sincères et désintéressés. C’est le cas ! J’assume ma volonté de dialoguer.



Propos recueillis par Nicole MARI.