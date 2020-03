Jean-Charles Orsucci : « C’est collectivement que nous surmonterons cette épreuve »

Voici le communiqué :



« Epidémie de coronavirus - Lettre ouverte aux Corses



Chers concitoyens,



En ma qualité de président du groupe Andà per dumane à l’Assemblée de Corse, je tenais à m’adresser directement à chacun d’entre vous en ce premier week-end de confinement.





Avant toute chose, je souhaiterais rendre hommage aux victimes touchées par le Covid-19 ainsi qu’aux personnels soignants et de secours qui sont en première ligne pour venir en aide aux Corses dans la difficulté. Aussi, je souhaiterais exprimer, ici, un soutien amical en direction de tous les maires de Corse qui organisent quotidiennement le service public indispensable, mettent en œuvre les dispositions gouvernementales et demeurent les premiers relais du citoyen, notamment en période de crise. Enfin, j’ai une pensée particulière pour la gendarmerie nationale et les policiers municipaux insulaires qui s’évertuent à faire appliquer les mesures de confinement.



Dans leur grande majorité, les Corses ont immédiatement compris la nécessité de respecter ces règles. Qu’ils soient ici remerciés pour leur esprit de responsabilité. Je les invite à poursuivre cette action de solidarité avec la même détermination car elle risque de perdurer.



A celles et ceux qui prennent encore les mesures de confinement à la légère, n’oubliez pas l’objectif que chacun doit partager : éviter la propagation du virus afin de protéger nos plus aînés et nos plus fragiles. N’oubliez pas qu’en agissant de la sorte, vous favorisez inconsciemment cette épidémie et exposez davantage nos personnels soignants déjà grandement mis à contribution. En ne respectant pas ces mesures, vous contribuez à la mise en danger de la vie d’autrui. Ce n’est ni responsable, ni acceptable. Les consignes des autorités sont claires : restez chez vous.



La situation ajaccienne demeure préoccupante et demande à chacun un esprit de responsabilité et de solidarité pour que la Corse ne soit pas dépassée par un afflux massif et immédiat de patients. Dans l’objectif d’anticiper le pic de l’épidémie, le renfort du porte-hélicoptère Tonnerre pour transporter dès demain des patients insulaires actuellement en réanimation dans des hôpitaux de la région PACA est le bienvenu. Il nous rappelle l’importance de la solidarité nationale dans des domaines essentiels pour l’intégrité des Corses avec en premier lieu leur santé. Cette décision, émanant du président de la République Emmanuel Macron et avec lequel j’ai pu brièvement m’entretenir hier soir, est à saluer. Dans la lutte contre l’épidémie, le président de la République a indiqué que cette décision a été prise en conscience, pour cette île et ses habitants auxquels il porte une affection toute particulière.



Chers concitoyens, il est indispensable d‘écouter et respecter les informations relayées par les institutions ou autorités sanitaires, d’appliquer les gestes barrières et de respecter les mesures de confinement.



Cette période de crise aura nécessairement des répercussions économiques, voire sur notre vie en société et notre modèle de développement mondialisé. Cela doit faire sens et nous permettre de se recentrer sur l’essentiel, notre famille et nos proches, l’humain en général. C’est collectivement et localement, en prenant soin les uns des autres, que nous traverserons et surmonterons cette épreuve inédite. »