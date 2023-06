Interpellations dans le milieu nationaliste : Patriotti et Sulidarità appellent au rassemblement à Ajaccio

Ce lundi matin, huit personnes suspectées d’appartenir à la Ghjuventù Clandestina Corsa (GCC) ont été interpellées dans la région ajaccienne, à Propriano et en Haute-Corse dans le cadre d’une enquête diligentée par le Parquet National Antiterroriste (PNAT). « Une véritable rafle organisée contre notre jeunesse » pour le collectif Patriotti qui appelle au rassemblement ce soir à 19 heures devant le commissariat d’Ajaccio et invite la « classe politique corse, toutes tendances confondues à faire entendre sa voix et s’élever contre ces rafles à répétition ». Un appel également relayé par l'Associu Sulidarità.



Selon cette dernière, parmi les personnes arrêtées figure Sampieru Andreani, ancien prisonnier politique et membre de Corsica Libera. Une information confirmée par le mouvement nationaliste qui s’est également indigné devant cette vague d’interpellations. « Plusieurs personnes dont un membre de l’exécutif de notre mouvement subissent interpellations et perquisitions arbitraires, payant ainsi le prix de leur engagement public au service de la cause nationale », déplore-t-il en arguant : « Il s’agit pour nous d’une énième provocation policière inacceptable, à l’aube d’une nouvelle série de rencontres devant avoir lieu à la Collectivité de Corse ainsi qu’à Paris pour discuter de l’avenir institutionnel de la Corse ».



Estimant que « ces manœuvres d’intimidations et de pressions constantes ne visent qu’à dissuader les Corses de se libérer d’une tutelle mortifère, et à poursuivre un processus délétère de normalisation coloniale », le parti indépendantiste appelle à « la remise en liberté immédiate des personnes interpellées ainsi qu’à l’arrêt des poursuites » et demande à « tous les véritables démocrates de notre pays (de) se tenir mobilisés et à participer à toute action s’opposant à ces exactions répressives ». « Notre peuple aspire à la réalisation d’une solution politique globale, unique voie valable pour construire un avenir de paix sur notre terre, à l’opposé de la voie répressive dans laquelle semble vouloir continuer de s’engager l’État », écrit encore le parti dans un communiqué.