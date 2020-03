Inondations : La Corse du Sud en jaune

Situation actuelle

Des précipitations parfois intenses se sont produites sur la Corse. Elles ont donné une lame d’eau de l’ordre de 50 à 80 mm localement, 120 à 140 mm sur les versants occidentaux de l’île.





Evolution

Sur les versants occidentaux, on attend encore 10 à 20 mm et plus en altitude mais sous forme de neige dès 1 500 m. Ces précipitations engendrent une réaction des cours d’eau, en particulier de la Gravona, aggravée par la fonte nivale. Autre facteur aggravant, la houle de secteur Sud-Ouest qui limite l’écoulement.