Illectronisme : un habitant sur quatre en Corse n'utilise pas internet

Sur l’île, neuf intercommunalités sur dix-neuf, davantage rurales et éloignées des pôles urbains, sont plus exposées aux difficultés face au numérique. Sur ces territoires, un habitant sur trois est en situation d’illectronisme. Outre une couverture de réseau plus tardive, les facteurs explicatifs tiennent à une population résidente plus âgée, moins diplômée et des habitants qui vivent plus souvent seuls qu’en moyenne régionale. La communauté de communes de l’Oriente est particulièrement exposée avec 35 % de la population en situation d’illectronisme.

En revanche, dans les intercommunalités de Marana-Golu et du Celavu-Prunelli, où réside davantage une population d’actifs sur le marché du travail, de familles avec enfants, de catégories socioprofessionnelles supérieures, les habitants sont généralement plus connectés et moins concernés par l’illectronisme (21 %) qu’en moyenne régionale.



En Centre-Corse, l’implantation de l’université et la présence d’une population jeune et diplômée nuancent le caractère rural et vieillissant de la communauté de communes, l’illettrisme numérique y est plus faible qu’en région (23 %). Ce taux est également inférieur à la moyenne régionale dans les communautés d’agglomération d’Ajaccio et Bastia ainsi que dans la communauté de communes de Pieve de l’Ornano (entre 24 % et 25 %). Toutefois, l’ensemble des intercommunalités insulaires sont davantage confrontées aux difficultés numériques qu’à l’échelon national.



Comme dans le reste du pays, les fragilités numériques et les situations d’illectronisme s’accentuent avec l’âge et le manque de diplômes, or ces catégories sont surreprésentées sur l’île. Après 70 ans, 70 % des personnes sont en situation d’illectronisme contre 8 % entre 15 ans et 44 ans. Toutefois, l’incidence de l’âge est atténuée par le niveau d’études. Pour les personnes âgées de 70 ans ou plus sur l’île, l’illettrisme numérique est deux fois plus fréquent parmi les non diplômés (83 %) que chez les diplômés du supérieur (41 %).Tous âges confondus par ailleurs, la moitié des personnes sans diplôme sont en situation d’illectronisme, contre une personne sur dix parmi les diplômés d’études supérieures. En lien avec le niveau de formation reçue et le cadre professionnel, la moitié des agriculteurs et un tiers des ouvriers rencontrent des difficultés face au numérique. À l’inverse, les cadres ont une maîtrise élevée de ces outils.La présence d’enfants au sein du foyer contribue également au développement de compétences numériques au sein d’un ménage. Les couples avec enfants ou les familles monoparentales sont moins concernés par la situation d’illectronisme (respectivement 12 % et 15 %). L’influence et l’incitation des plus jeunes contribuent à l’acquisition des compétences parentales, élargies parfois aux grands-parents.