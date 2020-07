Il y aura bien une activité théâtre cet été dans le Giussani

L’Aria se réinvente cet été 2020

Pour créer, transmettre et être plus que jamais « ensemble », toute l’équipe de L’Aria reste mobilisée pour réinventer et affirmer son espace de création dans la période singulière que nous traversons tous

La situation sanitaire qui nous bouleverse tous a contraint l'équipe de l'ARIA à reporter ses stages de l’été à l’année prochaine.

« Il ne faut pas s’adapter il faut créer » disait Piet Mondrian

Fidèle à ses valeurs, l'équipe a donc souhaité maintenir une activité cet été dans le Giussani.

Dès le 13 juillet et jusqu’au 8 août 2020, tous serons là pour accueillir le public qui souhaite partager et vivre ensemble le Théâtre autrement.

Seront proposés des ateliers de pratique théâtrale (sur inscription, jauge limitée pour raison sanitaire) sous forme de modules journaliers, un atelier « acteur en herbe » pour les 6-17 ans, du cirque mais aussi des balades du patrimoine, expositions, projections, lectures, et des représentations… les samedis, tout cela en pleine nature, sous les châtaigniers, arpentant les sentiers, en faisant résonner patrimoine, nature et théâtre.



Le Programme:

L’été de L’Aria - Théâtre et Nature dans le Giussani - Du 13 juillet au 8 août 2020 - Mausoleo, Olmi Cappella, Pioggiola, Vallica



Du 13 juillet au 2 août : Atelier « Les acteurs en herbe » pour les 6-17 ans:

Il accueille des enfants (6-10 ans) et adolescents de (11 à 17 ans) qui participent à l’élaboration d’un spectacle, présenté en plein air les 1er et 2 août. Atelier dirigé par Loïc et Raphaël Soleilhavoup

Horaires en cours /ateliers et restitutions / Pianacciu / Pioggiola

Du 15 juillet au 7 août : - Ateliers de pratique théâtrale.

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et 15h à 17h ; ateliers pédagogiques journaliers, de deux fois deux heures avec une courte restitution à 17h30. Ateliers et restitutions : Pianacciu / Pioggiola

Ateliers dirigés par :

Carine Goron : « la couronne de Timidité » Comment parler du monde d’aujourd’hui en adaptant à la scène des textes contemporains, principalement des ouvrages qui n’ont pas été écrits pour le théâtre?

Pascal Ohmovère : « Pierrot le fou, le bucolique » Exercices à propos du film Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, avant une mise en mastication et en jeu d’un extrait du script.

Christian Ruspini : « Maraudage poétique » Atelier de lecture à haute voix. De la découverte à l’interprétation. Incarner en plein jour le maraudage poétique d’un texte lu dans la forêt.

Olivier Letellier : « Les éphémères » Esquisse d’un parcours de création en famille (ou non) autour de courts textes de théâtre jeunesse. Expérimenter de manière ludique les différentes étapes d’une création in situ.

Serge Nicolaï : « Vivre le texte à la main » Comment vivre une scène, un monologue quand on n’a pas la mémoire du texte?



Calendrier des ateliers de pratique théâtrale / Pianacciu / Pioggiola

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet

Carine Goron : « la couronne de Timidité » / Pascal Ohmovère : « Pierrot le fou, le bucolique»

Du mercredi 22 au vendredi 24 juillet

Carine Goron : « la couronne de Timidité » / Christian Ruspini : « Maraudage poétique »

Du mercredi 29 au vendredi 31 juillet

Olivier Letellier : « Les éphémères » / Serge Nicolaï : « Vivre le texte à la main »

Du mercredi 5 au vendredi 7 août

Olivier Letellier : « Les éphémères » / Christian Ruspini : « Maraudage poétique »



Expositions du 13 juillet au 8 août / A Stazzona / Pioggiola

« Paréidolie et autres fantaisies » d’Yvette Guidicelli (salle Pioggiola)

« Les Sentinelles » de Martin Broomberg (passerelle)

« Alice in u Ghjunsani » (coursive du théâtre)

« Des planches à l’objectif, hommage à Jean Marquis » exposition photos

« L’Aria vue par vous » Le meilleur des regards est celui du public. Une sélection d’une vingtaine de clichés fera l’objet d’une exposition publique.

Les samedis et dimanches :

- Atelier Cirque « parents/enfants ». Participer avec vos enfants à un atelier de cirque, ou comment apprendre à se tenir debout sur la boule ronde qui est le monde… à partir de 4 ans. Atelier dirigé par Loïc Soleilhavoup. Les samedis 18 et 25 juillet ; 1er et 8 août de 15h à 16h30.

- Balades du Patrimoine. Partir en balade, guidés par des personnes de la Vallée, pour vous faire découvrir le patrimoine Corse à travers les sentiers du Giussani.

Samedis 18, dimanche 19, samedi 25 juillet, samedi 1er, dimanche 2 et samedi 8 août

Les spectacles du samedi :

« De quoi je m’emmêle ? » de et par Charlotte Arrighi de Casanova

« L’hôpital, une nouvelle industrie ; le langage comme symptôme » de Stéphane Velut / lecture / Pascal Ohmovère

« Jean Giono et la Nature » lecture par Carine Goron et Serge Nicolaï

« Les acteurs en herbe » présentation du travail

« Le premier homme » d’Albert Camus / Lecture concert en partenariat avec le festival Sorru in Musica avec Bertrand Cervera au violon et Robin Renucci

Balade musicale sur les sentiers avec Bertrand Cervera au violon

Projections et rencontres

N.B. : En raison des mesures sanitaires, toute participation aux ateliers ainsi qu’aux représentations se fait sur inscription auprès de L’Aria

04 95 61 93 18 accueil@ariacorse.net