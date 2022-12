Il y a 60 ans la catastrophe du Renosu

Voici dans sa sèche brièveté le résumé du rapport établi à l'époque le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation civilequi est l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile.

" L'avion Boeing 307 F-BELZ, de la compagnie Air-Nautic, effectuait le samedi 29 décembre 1962 le trajet Bastia-Nice avec une escale à Ajaccio, avec 1.880 kg de poste et 22 passa­gers suivant contrat d'affrètement passé avec une association sportive de Bastia pour un transport Bastia-Nice.



Après une assez longue attente, le F-BELZ décolle à 11 h 49 de Bastia au QFU 340°, avec un plan de vol IFR prévoyant un vol au niveau 120 et un temps de vol de 30 minutes. Vers 12 h 07, il entre en contact avec Ajaccio Approche sur 124,7 mcs, annonce qu'il est au niveau 100 en bonne visibilité, qu'il commence sa descente, et donne son heure d'arrivée estimée : 12 h 20. Il reçoit d'Ajaccio les renseignements sur la météo locale, le QFE et le sens d'atterrissage- Il accuse réception à 12 h 09' 30", puis le contact est perdu avec lui malgré les appels répétés d'Ajaccio Approche et du CCR Sud-Est. La phase d'incertitude est déclenchée à 12 h 38, la phase de détresse à 13 h 02.



Les recherches s'organisent et, à 15 h 36, un avion Beechcraft de l'aéronavale repère l'épave du F-BELZ sur les pentes Est du Monte-Renoso, où l'avion, avait percuté a 50 mètres environ de la crête, à la cote 2.285 environ.



Les secours au sol, freinés par le relief et le très mauvais temps, ne sont arrivés à l'épave que dans la journée du 31 décembre."