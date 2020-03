I-Nova : startups, associations et entreprise corses récompensées pour leurs projets innovants

Dans la catégorie entreprise c'est le projet "Appebike" de Sébastien Rognoni qui a marqué le jury. Il s'agit de location de vélo à assistance électrique dans le cadre du premier réseau de Bike- sharing en Corse pour les professionnels du tourisme.



, 2 projets ont été primés et se sont vus répartir la récompense.Tout d'abord, le projet porté par Vanina Leca "Hors Norme" soit une association qui propose à toute personne résidant en Corse et concernée par le handicap des avances de frais ou de soutien financiers pour les dépenses non prises en charge ou mal remboursées par la CPAM. Elle vise également à accompagner les usagers dans les démarches administratives indispensables à un traitement qualitatif de leur dossier, mettre en place des groupes de soutien, favoriser l’accès à l’éducation thérapeutique du patient et sensibiliser la population au handicap invisible.L'association LRA (Laboratoire régional d’archéologie), un outil intermédiaire entre la recherche, la valorisation et la médiation du patrimoine archéologique qui a vocation à faire le lien avec les collectivités a également reçu ce prix.