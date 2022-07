Homme blessé par balle à Galeria : le tireur présenté devant un juge

Lors d’une soirée en Balagne, un homme de 24 ans a été blessé au thorax par arme à feu dans la nuit du lundi juillet au mardi 5 juillet. À l’arrivée des gendarmes, un individu de 27 ans s’est présenté comme le tireur accidentel.



Dans un premier temps, le parquet de Bastia avait ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Celle-ci avait été confiée en co-saisie à la brigade de recherches de Calvi et à la brigade territoriale de L'Île-Rousse. Après audition d’une quinzaine de personnes présentes à la soirée et témoins de la scène, l’enquête a été requalifiée pour « blessure involontaire aggravée, détention d’arme de catégorie B non autorisée ». L’arme n’ayant pas été retrouvée sur place, l’individu est aussi poursuivi pour « modification de la scène d’un délit », indique le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery.



L’auteur présumé des faits devait être présenté ce mercredi soir devant le juge des libertés et de la détention. Il pourrait être jugé en comparution immédiate, dès ce jeudi 7 juillet à 14 heures à Bastia