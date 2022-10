Homme armé aux abords du stade François-Coty : l’enquête requalifiée en "tentative de violence avec arme"

Le dimanche 2 octobre, un individu habillé en treillis militaire armé d’une arme longue a été vu aux abords du stade François Coty d'Ajaccio vers 10h30, bien avant le match de Ligue 1 de football opposant l'AC Ajaccio à Clermont Foot qui s'est disputé à 15 heures. "Il était à pied et a été mis en fuite par des témoins à proximité. Cet individu a pris la fuite en partant en courant dans le maquis. Il n’est pas retrouvé à ce jour.". détaille le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, dans un communiqué diffusé ce mardi 4 octobre.



L'enquête, initialement ouverte pour "tentative d'assassinat" par le parquet d'Ajaccio, a été requalifiée ce jour : "A ce stade et dans l’attente d’une contextualisation plus précise des faits par les services d’enquête, les faits ont été requalifiés ce jour en "tentative de violence avec arme"." précise Nicolas Septe.



La police judiciaire a été saisie en flagrance de l'enquête et doit entendre dans les prochaines heures plusieurs témoins.