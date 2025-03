Haute-Corse : une délinquance contenue, mais un crime organisé omniprésent

Avec 7 375 faits de délinquance enregistrés en 2024 contre 7 204 l’année précédente, la Haute-Corse maintient un taux de 40 faits pour 1 000 habitants, ce qui en fait "l’un des départements les plus sûrs de France", selon le préfet Michel Prosic. Le département figure également parmi les moins touchés par les cambriolages, avec 208 recensés l’an dernier, soit 65 de moins qu’en 2023. "Nous sommes le département où il y a le moins de cambriolages en France, avec un cambriolage tous les deux jours", a souligné le préfet lors de la présentation du bilan 2024 de la sécurité, aux côtés du procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.

Mais dans le même temps, les atteintes aux personnes ont progressé de 4,3 %. Avec neuf homicides et trois tentatives en 2024, la Haute-Corse figure "parmi les premiers départements au rang national", a souligné le procureur.





Le trafic de stupéfiants, une priorité

Michel Prosic a insisté sur "le haut du spectre de la criminalité", mettant en avant "de nouveaux modes de consommation et une démocratisation des stupéfiants", notamment dans les campagnes, où plusieurs réseaux ont été démantelés en 2024.

Si les saisies restent importantes – 93,38 kg d’herbe et de résine de cannabis, 1,02 kg de cocaïne et 34 pilules d’ecstasy récupérés l’an dernier – le nombre d’infractions constatées a baissé de 8,2 % par rapport à 2023, avec 356 faits relevés.

Pour 2025, la lutte contre ces trafics va s’intensifier avec la réactivation du groupe de lutte contre les stupéfiants et la formation d’un nouveau chien de recherche. "Nous allons nous attaquer différemment à la vente, avec un contrôle des lieux d’approvisionnement et des lieux d’usage", a annoncé le préfet.





Des armes en circulation trois fois plus qu’en France continentale

La question des armes reste un enjeu de taille. "La détention d’armes est trois fois plus élevée en Corse que sur le reste du territoire national", a rappelé Jean-Philippe Navarre. En Haute-Corse, on recense 350 armes pour 1 000 habitants, contre 150 dans le reste du pays. Le nombre d’infractions liées aux armes a également augmenté en 2024, passant de 103 faits en 2023 à 128 l’an dernier. Cela a conduit à la saisie de 236 armes et à la mise en cause de 77 personnes. Face à cette situation, les autorités annoncent de nouvelles mesures : "Nous allons systématiser les saisies d’armes dans le cadre des procédures pour violences et organiser une nouvelle collecte d’armes dans toute la Corse avant l’été."





Insécurité routière : des progrès, mais un bilan toujours lourd

Qualifiée de "point noir du département", l’insécurité routière reste une préoccupation majeure, malgré une baisse des accidents (-18 %) et du nombre de blessés (-13 %). En 2024, 21 personnes ont perdu la vie sur les routes de Haute-Corse, contre 22 en 2023. "Sept des victimes étaient des conducteurs de deux-roues, particulièrement vulnérables", a précisé le préfet. Il a également souligné que "contrairement aux idées reçues, trois quarts des victimes résidaient sur l’île". Les accidents mortels ont eu lieu en grande majorité hors agglomération (17 décès sur 21), et concernent principalement des usagers de plus de 45 ans (16 décès). Trois causes principales sont pointées du doigt : la vitesse excessive, l’alcool et les stupéfiants.



L’an dernier, 34 121 personnes ont été contrôlées sur les routes du département, entraînant 19 326 infractions, dont 1 050 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants ou d’alcool. Près de 3 000 infractions pour excès de vitesse ont également été relevées. Les suspensions de permis ont bondi de 16 %, passant de 733 en 2023 à 851 en 2024. Face à ces chiffres, les contrôles seront encore renforcés cette année, avec le déploiement de nouveaux radars sur des axes stratégiques.



Un combat à poursuivre en 2025

En conclusion de ce bilan, Michel Prosic et Jean-Philippe Navarre ont insisté sur la nécessité de maintenir une action coordonnée avec les collectivités locales pour "lutter contre un sentiment d’insécurité générale". Si la Haute-Corse affiche des indicateurs rassurants sur certains points, la lutte contre la criminalité organisée, la circulation des armes et les comportements dangereux sur la route restent au les priorités de la justices et des forces de l'ordre pour 2025.