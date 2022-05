Haute-Corse : quatre accidents font quatre blessés légers

Le premier accident a eu lieu sur la commune de Castirla . Vers 12h40, pour une raison qui reste à déterminer, un motard de 59 ans qui roulait sur la RT84 a perdu le contrôle de son deux roues. Légèrement blessé, il a é té transport é par les pompiers à l'hôpital de Corte.



Moins d'une heure plus tard à Corte, un autre accident de la route impliquant un seul véhicule a eu lieu à proximité du b ar l' Orient e . Le jeune conducteur, légèrement blessé, a été évacué par les secours vers le centre hospitalier de Corte.



A 15h45 sur la lign e droite d' Oletta une collision a eu lieu entre une voiture et une moto. Le motard, un homme de 42 ans a été légèrement blessé dans l'accident et il a donc été transporté à l'hôpital de Bastia par les pompiers de Saint-Florent .



Le dernier accident a eu lieu vers 17 heures au site de San Colombano , sur le territoire de la commune de Novella . Victime d'une chute à moto, un homme de 49 ans, légèrement blessé, a été transporté par les secours au centre hospitalier de Calvi.