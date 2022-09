Haute-Corse : le colonel Sébastien Manzoni prend le commandement du groupement de gendarmerie

C'est sous un ciel nuageux que le colonel Sébastien Manzoni a officiellement pris la tête du groupement de gendarmerie de Haute-Corse au cours d’une cérémonie militaire qui s'est déroulée au camp du général Colonna d’ Istria de Borgo ce jeudi 29 septembre .

Le général Jean-Luc Villeminey , nommé au début du mois commandant de la légion de gendarmerie de Corse a, pour la circonstance , fait le déplacement d’Ajaccio. Le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, s’est également tenu aux côtés du nouveau colonel qui, depuis le 1er septembre, a succédé au colonel Vincent Lemonnier reparti en région parisienne.



Ce fils de militaire est promu en 2003 officier de gendarmerie. Pendant une quinzaine d’ années, il sert en unités opérationnelles sur le territoire métropolitain, mais surtout, dans les outre-mer . « C’est mon troisième séjour insulaire et je me suis rendu compte que dans toutes les îles il y avait des similitudes notamment au sein du personnel, mais aussi dans les réflexes de la population », explique le nouveau commandant passé par la Guadeloupe et qui se trouvait d’ailleurs à la tête du commandement territorial de Saint-Martin et Saint-Barthélemy lors de la tempête Irma qui avait ravagé l’île dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017.



Après avoir quitté ces îles, il est dirigé vers l’administration centrale dans la planification et la conduite d' évènements . En janvier 2021, Sébastien Manzoni est appelé dans les services du Premier ministre. Là, il est chargé d’organiser la sécurité autour de l’arrivée de la France à la présidence du Conseil de l’Union européenne. En septembre 2021, c’est donc en Corse que le gendarme de 43 ans a fini par poser ses valises. « Je suis très heureux d’avoir rejoint cette île », assure-t-il. Ici, il aura sous ses ordres 430 femmes et hommes. Pour l’épauler, il pourra compter sur son commandant adjoint, le lieutenant-colonel Olivier D’ Orio, arrivé le 1er août en Haute-Corse.