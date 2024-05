Handball N3 : La victoire et le titre pour Corte

Devant l’enjeu de cette rencontre, les Cortenais avaient du mal à rentrer dans le match ce samedi après-midi face à une valeureuse formation de Mougins qui ne jouait plus rien dans ce championnat à l’inverse de ses hôtes qui espéraient un deuxième titre dans cette Nationale 3.

Et toute la première période fut un chassé-croisé entre ces deux formations où les hommes d’Adrien Magne étaient à la peine et subissaient les assauts des locaux. D’ailleurs Ribeiro maintenait Corte à flot avec pas moins de 5 arrêts durant les 10 premières minutes. Le score était serré et ni Mougins ni Corte ne parvenait à prendre l’avantage à la pause. Une pause qui était donc sifflée sur ce score de parité de 11 partout.



De retour des vestiaires, on assistait à la même physionomie que lors de la première période. Il fallait attendre la 39e minute et un but de Morato pour voir le HBC passer devant à 15-16. Dès lors Niang et les frères Galibert sonnaient la révolte. Les Cortenais haussaient enfin leur niveau de jeu pour se détacher de leurs adversaires et filer vers une victoire qui ne semblait plus leur échapper, même si Mougins faisait encore et toujours de la résistance. Heureusement que Ribeiro se montrait une nouvelle fois impérial sur sa ligne avec un total de 16 arrêts !



Finalement, les Cortenais étaient délivrés au coup de sifflet final et finissaient par s’imposer sur la marque de 29-25. Une victoire qui marquait aussi un deuxième titre de champion de France de Nationale 3 qui leur avait échappé de très peu la saison dernière. C’est donc en Nationale 2 que le HB Corte évoluera la saison prochaine.