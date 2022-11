Gymcorsu : la nouvelle plateforme en ligne pour apprendre le corse en 15 minutes par jour

Au travers des différentes leçons, l'apprenant - qui pourra choisir la variété de corse : cismunticu ou pumunticu - sera face à des situations scénarisées avec des mises en situation et histoires courtes en lien avec le fonds culturel corse. Chaque cours sera scindé en trois parties : révision des erreurs éventuelles, acquisition de nouvelles compétences et élargissement culturel.



Gratuit pour les étudiants - car faisant partie de leur cursus - et lancé depuis un an pour eux, Gymcorsu est désormais disponible pour toute personne désireuse d'apprendre ou d'enrichir son lexique corse. Après un test facultatif avec deux leçons gratuites, l'apprenant pourra bénéficier de 25 leçons à effectuer en six mois maximum, pour un montant de 126€ - soit 5€ environ par leçon. "Gymcorsu 1" étant le premier bloc, un second est déjà disponible et une option à 240€ permet d'investir directement sur les 50 leçons.



"En allant sur le site de l'université, après s'être abonné, on peut avoir une utilisation facilitée partout où on est grâce à la possibilité de se connecter sur tous les appareils, clame fièrement la cheffe du projet. On a ouvert Gymcorsu 1, le 2 le sera d'ici quinze jours à un mois et nous travaillons actuellement sur le 3, qui sortira l'an prochain pour un total d'environ 75 leçons au final."



A l'avenir, Gymcorsu pourrait évoluer. "On peut envisager une adaptation des prix ou des manières de faire, assure Dominique Verdoni. Par exemple, avec la mise en place de conventions entre l'université et des organismes - car les pompiers ou le monde de la santé notamment sont très demandeurs là-dessus - on pourrait faire venir des corsophones sur place pour donner des cours à des groupes." L'objectif premier reste le même : favoriser la culture de la langue corse.