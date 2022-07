Grand jeu concours pour les 60 ans du cabinet Organigram : 4 voyages à gagner au départ d’Ajaccio

Les diagnostics obligatoires sont OFFERTS.

Avec professionnalisme, rigueur, enthousiasme et passion, le cabinet a su s’adapter aux nombreuses évolutions du métier durant ces dernières décennies. Si le paysage de l’immobilier en Corse s’est largement développé, votre agence Organigram a toujours eu à cœur d’accompagner et de conseiller au mieux ses clients dans tous leurs projets : achat ou vente de bien, location ou encore syndic de copropriété.Organigram accompagne aujourd’hui plus de 235 copropriétés en Corse du Sud en tant que syndic de copropriété. Leur rôle est de veiller à la qualité de vie au sein des immeubles, à l’entretien, la tenue des comptes, le suivi des travaux ou encore la communication entre les copropriétaires.Leur service de Gestion Locative veille sur un large portefeuille de plus de 600 bien. Il trouve des locataires sérieux, suit la relation bailleur-locataire et gestion des loyers et des charges. Il prenne en charge les interactions diverses avec les locataires ainsi que la gestion des travaux courants et des urgences.Les équipe Transactions d’Organigram s’attache à proposer un large choix de biens à vendre ou acheter à Ajaccio et ses alentours. Des programmes neufs aux appartements anciens à rénover, de la maison de village en périphérie d’Ajaccio ou T3 en plein cœur de ville : leurs équipes sont à pied d’œuvre toute l’année pour proposer un large choix et des exclusivités.Pour célébrer ces 60 années, l’agence propose un Grand Jeu Concours annuel ainsi qu’une Opération Spéciale Anniversaire avec 4 voyages à gagner au départ d’AjaccioVous vendez votre bien ? Pour tout mandat de vente exclusif signé chez organigram, vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort de notre Opération Spéciale Anniversaire !A gagner : un séjour de 3 nuits avec vol + hôtel à Rome ou Bruxelles, au départ d’Ajaccio pour 2 personnes. Il n'y aura pas 1 mais 4 gagnants !Retrouvez le règlement complet de l’opération en cliquant sur le lien suivant : https://www.organigram.com/article,grand-jeu-concours-60-ans-organigram-4-voyages-a-gagner,1031 Les avantages d’un mandat de vente exclusif avec Organigram confère plusieurs avantages :Pour tenter de remporter un iPad Air, Organigram propose un jeu concours sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook de l’agence. Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur leur site : Facebook Organigram et/ou Instagram Organigram . Le règlement complet des jeux est consultable chez Me CATTANEO, huissier de justice à Ajaccio.Votre cabinet Organigram est situé 5 Avenue Eugène Macchini 20 000 Ajaccio et joignable au 04 95 21 31 80 puis taper le 5.