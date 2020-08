Good Singers : L'équipe de Fred Testot remporte 33 000 € pour Inseme mais en offre 10 000

Pour mener l'enquête, TF1 avait invité ce vendredi soir six personnalités réparties dans deux équipes pour chaque épisode de Good Singers.

Dans Good Singers épisode 2, Kendji Girac est le capitaine d'une équipe avec Natasha St-Pier et Fred Testot. Ils jouaient ensemble pour obtenir des fonds pour l'association Inseme .

La deuxième équipe était menée par Amel Bent et composée de Bilal Hassani et Titoff. Leurs gains devaient être reversés à l'association Huntington Avenir.



Mais au fil de la soirée Kendji Girac Natasha St-Pier et Fred Testot ont fait preuve de bien plus de flair qu'Amel Bent et ses coéquipiers quand il s’est agi de découvrir qui était chanteur...



Tant et si bien qu'au terme de l'émission Kendji Girac et les siens se sont trouvés à la tête d'un capital de 33 000 € pour Inseme.

Mais par souci de générosité, l'équipe de Kendji a offert10 000 € à l'équipe adverse d'Amel Bent qui n'avait remporté que 2 500 € !