Golfe de Saint-Florent : une nouvelle réglementation maritime pour la sécurité et la protection de l’environnement

Le golfe de Saint-Florent, est désormais soumis à une nouvelle réglementation maritime visant à améliorer la sécurité et la protection de l’environnement. Par arrêté préfectoral du 3 juin, les navires devront respecter une vitesse maximale de 20 nœuds au-delà de la bande des 300 mètres jusqu’à environ 1 000 mètres du littoral. Cette mesure, appliquée dès cette saison estivale, a pour objectif de réduire les risques de navigation dans une zone très fréquentée, surtout en été.





Un objectif double : sécurité et environnement



Cette réglementation vise avant tout "à réduire la dangerosité de la navigation dans une zone à forte activité nautique", qualifiée de "potentiellement accidentogène" durant la saison estivale, explique la le préfecture maritime de la Méditerranée dans un communiqué. En limitant la vitesse des navires, les autorités espèrent diminuer les accidents et assurer une meilleure sécurité pour les plaisanciers et autres usagers de la mer.

Par ailleurs, cette mesure devrait avoir un impact environnemental significatif. Elle cherche à "diminuer les nuisances pour le milieu et les espèces générées par le bruit sous-marin", qui affecte les habitats marins du parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate. "En réduisant la vitesse des navires, on limite les perturbations acoustiques qui peuvent être préjudiciables à la faune et la flore marines." détaille la préfecture.



La mise en place de cette limitation de vitesse est le résultat d’une collaboration étroite entre le parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, la Direction de la mer et du littoral de Corse, et la préfecture maritime de la Méditerranée. Une initiative qui montre "l’excellente synergie développée entre les différents services et entités en Corse" pour conjuguer sécurité maritime et protection de l’environnement.