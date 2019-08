Girolata : soudain le Beechcraft amerrit à 500 m du rivage avant de couler

Vers 15h30 ce jour, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (Crossmed) en Corse est contacté par un plaisancier en mer au large de Girolata en Corse, dans la réserve de Scandola (2A).

Un avion de tourisme de type Beechcraft vient d'effectuer un amerrissage forcé à environ 500m de la côte.



Les 2 passagers, de nationalité belge, ont pu s'extraire de l'avion et être recueillis a bord d'un des nombreux bateaux présents sur zone. Ils sont ramenés sur la côte et sont pris en charge par un hélicoptère de la gendarmerie et une équipe médicale du SAMU 2A.





Ils sont alors conduits a l'hôpital d'Ajaccio dans le cadre d'une opération coordonnée par le CrossMed en Corse. Les deux personnes souffrent de blessures liees a l'impact mais leur pronostic vital n'est pas engagé.

Dans le même temps, l'avion coule par environ 60 mètres de fond.

Aucune pollution n'est pour l'heure observée en surface.

Par précaution, la Préfecture maritime de la Méditerranée a dépêché sur zone le BSAD Ailette qui était prépositionné en Corse pour surveiller une éventuelle évolution de la situation.