Ghisonaccia : un arbre est tombé sur la chaussée, la route coupée à été réouverte

La rédaction le Mardi 15 Octobre 2019 à 10:26

Vers 9h45 ce mardi matin sur la RT10, au niveau de Alzitone, commune de Ghisonaccia, un arbre est tombée sur la route.

L’incident n’a pas fait de blessés mais l’arbre a bloqué la circulation pendant plus d’une demie heure et provoqué des embouteillages.



L’intervention des pompiers de Ghisonaccia et des services de la mairie ont permis la réouverture rapide de la route.

