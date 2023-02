Gérald Darmanin à Ajaccio : 'Il est temps d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la Corse"

« Il nous appartient d’écrire une nouvelle page ». 25 ans après l’assassinat du préfet Claude Erignac, lors de la cérémonie de commémoration à Ajaccio, ce 6 février au matin, c’est un discours fort en symboles que Gérald Darmanin a souhaité livrer. Un discours qui intervient comme un indispensable préalable pour tenter de panser les plaies béantes ouvertes par cet acte qui a durablement terni les relations entre l’île et l’État. Un discours à travers lequel le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer s’est efforcé de poser les mots justes pour dessiner la perspective d’une nouvelle ère. Un discours où le « monsieur Corse » du Gouvernement a multiplié les emprunts littéraires et les références à la paix, laissant penser que l’heure est enfin venue de clore ce chapitre noir de l’histoire insulaire.



Sur cette place où le préfet perdit la vie un soir d’hiver, il y a cinq ans le Président Emmanuel Macron, aux côtés de la famille Erignac, s’était pour sa part arcbouté à des mots de fermeté. « La page n’est pas tournée, elle est tâchée de sang », avait même argué Dominique Erignac à cette occasion. C’est donc avec une tout autre approche que Gérald Darmanin est venu présider cette cérémonie, quelques jours à peine après que la demande de semi-liberté de Pierre Alessandri, l’un des deux derniers prisonniers dits du « commando Erignac » toujours incarcérés, ait été acceptée.



Face à de nombreux représentants de la classe politique corse, qu’ils soient autonomistes, de droite ou de gauche, le ministre de l’Intérieur a tout d’abord longuement loué l’homme qu’était Claude Erignac. « Un homme de cœur et de conviction, un homme incandescent de l’esprit de service, lumineux, droit et intègre ». Un homme « tourné vers les autres », « grand serviteur de l’État auquel il a donné toute sa vie ». Un homme qui « a aimé la Corse, ses hommes, ses femmes, ce terroir inégalable et ces paysages magnifiques ». Un homme qui « incarnait une certaine idée du service public dont il ne s’est pas départi tout au long de sa vie ». Un homme qui, 25 ans après, « nous réunit au service de la paix ». « Certes, un quart de siècle s’est écoulé, tant de saisons, tant de marées. Et aujourd’hui, nous sommes là pour ça : les années terribles sont passées. Que reste-t-il ? Le souvenir des morts. Et des familles qui aspirent aujourd’hui à vivre, en paix, en Corse et partout en France », a poursuivi le ministre, en ayant une pensée pour la famille Erignac, qui était reçue au même moment à Paris par le Président Emmanuel Macron.