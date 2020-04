Gendarmerie de Corse : "les mesures de confinement sont bien respectées"

En coordination avec l’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie et les gendarmes de l’escadron de gendarmerie mobile Saint-Amand-Montrond, les militaires de la brigade nautique de Bastia ont mené une grande opération de contrôle sur les secteurs des Agriate, le golfe de Saint-Florent, le Cap Corse, Borgo, Lucciana, Vescovato et Penta-Di-Casinca.





Cette opération menée sur terre, en mer et depuis les airs a permis de constater que les mesures de confinement sont bien respectées par la population.





Seuls 3 engins de pêche non immatriculés ont été décelés et récupérés par les gendarmes dans le cadre de leur mission de police des pêches.