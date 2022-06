Furiani : Ouverture des 15ème Nuits Med U filmu cortu

« Dans un monde globalisé, les territoires en pleine mutation sont guettés par la perte des repères traditionnels » nous explique Alix Ferraris, le directeur du Festival . « Observateur de ces changements, la Diffusion KVA propose de mettre en dialogue la modernité et les questions d’identité et d’héritage culturel grâce à ce festival «Nuits MED di u Filmu Cortu» en Corse, qui reste l’un des berceaux de la Méditerranée. Cette manifestation a pour but de favoriser l’émergence de jeunes talents du cinéma, la création en restant accessible à tous en Méditerranée ».Symbole de cette édition 2022 : l’affiche. « Elle est un hommage au Mare Nostrum » souligne A . Ferraris. « La captivante danse d’une méduse, bercée au gré des flots, compose un ballet baigné d’une musique électronique envoûtante. Voici 600 millions d’années, bien avant les dinosaures, cette étrange créature est apparue dans les eaux de la Méditerranée. Son esthétique intemporelle, et donc très contemporaine, nous a suggéré l’association avec la musique électronique née dans les fifties. Entre deux projections, générateurs de signaux et sons synthétiques nous promettent de beaux moments musicaux sur les rivages de l’été... »Cette année en raison de la fermeture pour travaux de la Cinémathèque de Corse, la première escale du Festival a lieu à Furiani, et dans les salles de cinémas de l’agglomération : deux résidences d’écriture scénaristique, un ciné-concert, des compétitions, un panorama, des ateliers de sensibilisation pour le jeune public…Les escales suivantes se dérouleront entre la Corse et la Côte d’Azur, avant de faire cap sur Paris et son Quartier Latin.«Avec Les Nuits MED, nous continuons les opérations destinées au jeune public » déclare Michel Simonpietri, maire de Furiani. « La magie du 7e art s’incarne dans notre quotidien : nos enfants continuent de se former à la culture cinématographique, nous faisons évoluer leur approche, nous les aidons à parfaire leurs compétences. C’est ainsi que Furiani inaugure ce 15e festival de cinéma : en mettant sa jeunesse en gros plan, en vedette d’un scénario élaboré pour son avenir ».