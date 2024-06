Furest’avvene : les collégiens corses présentent leurs projets forestiers au Palais Lantivy

Le Palais Lantivy a accueilli la journée de regroupement des classes Furest’avvene ce jeudi 13 juin. Cet événement a marqué un moment important pour les élèves et enseignants des collèges d’Ajaccio-Stilettu, Corti, et Fium’Orbu. Près de 90 participants se sont réunis dans l'ancienne salle du conseil départemental pour célébrer et partager les fruits de ce programme, en présence du conseiller exécutif chargé de la forêt et des maires des communes forestières.



Depuis la rentrée 2022, les classes de 5ème des collèges du Stilettu (Ajaccio), Corte et Fium’Orbu se sont investies dans le programme Furest’avvene. Ce projet pédagogique a confié à chaque classe une parcelle forestière d’un hectare, avec la parcelle de Nuceta pour le collège de Corte, celle de Bocognano pour le collège du Stilettu, et celle d'Acqua Acitosa pour le collège de Fium’Orbu. Les élèves ont appris à gérer durablement ces parcelles, intégrant des connaissances pratiques et théoriques issues de diverses disciplines scolaires. « Furest’avvene​ est un projet pilote de classe immersive où tous les enseignements de l'année sont dispensés en forêt, alignés avec des enjeux de gestion forestière et de changement climatique. Par exemple, le théorème de Thalès en maths est enseigné via des calculs de la hauteur des arbres. Les cours d'autres matières, comme les langues et l'histoire-géographie, sont aussi donnés en forêt, abordant des sujets comme la gestion forestière et l'aménagement du territoire » explique Frédérique Lapina, cheffe du service ingénierie, préservation et valorisation du territoire.