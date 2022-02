Frédéric Antonetti : 10 matches de suspension !

La rédaction le Mercredi 23 Février 2022 à 22:47

La commission de discipline de la ligue de football professionnelela a eu la main lourde envers Frédéric Antonetti, l'entraîneur corse du Fc Metz, au terme du différend qui l'a opposé à Sylvain Armand, coordinateur sportif du LOSC Lille et Didier Letang, président du LOSC à la fin de la rencontre Lille-Metz : 10 matches de suspension dont 3 avec sursis, cela ne s'était jamais vu à ce niveau. Une sanction largement commentée et condamnée sur les réseaux sociaux où l'on parle de "scandale", de "honteuse sanction" de "sanction disproportionnée" qui va "condamner Metz à la Ligue ", de "décision minable" on en passe et des meilleures.