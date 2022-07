François Alfonsi : « Le processus d’autonomie ne doit pas être un face-à-face entre la Corse et Paris, mais s’inscrire dans l’Europe »

- Pourquoi avoir organisé cette conférence-débat sur l’autonomie ?

- Nous avons un caucus qui rassemble des députés engagés sur les questions d’autogouvernement : les cinq députés catalans, les deux députés basques, le député irlandais du Sinn Fein, le député flamand… Nous avons décidé dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe de mener tous ensemble une action concertée autour d’une proposition qui consiste à dire : l’Europe n’a pas à se substituer au dialogue entre les Etats et les régions qui revendiquent démocratiquement de s’autogouverner, mais elle a le devoir de faire en sorte que le dialogue s’établisse et que les situations n’aillent pas jusqu’au blocage. Donc, nous avons fait prospérer cette idée-là. Pour appuyer cette démarche, nous avons pensé intéressant d'organiser des conférences spécifiques : la première a eu lieu au Pays-basque, la seconde concerne la Corse. Il me semblait important qu’elle ait lieu à Strasbourg devant les députés européens dans un cadre qui soit peut-être plus difficile à mobiliser, mais qui permet de porter un message au-delà de la Corse elle-même. Nous avons attendu, avec Gilles Simeoni, la fin de la séquence électorale. Cette conférence a lieu au moment où le nouveau dialogue avec l’État s’engage et où il est donc important de porter cette thématique de l’avenir de la Corse en Europe.



- Durant la conférence, les députés européens ont porté un jugement sévère sur l’attitude de la France vis-à-vis de la Corse et exprimé une incompréhension. Pourquoi ?

- La France est, à la fois, considérée comme un acteur indispensable de la construction européenne, mais un acteur paradoxal. La France est un mystère ! Pour un Européen moyen, le fonctionnement de l’État français est un grand mystère ! D’abord, le mode électoral avec un régime présidentiel à deux tours, ça n’existe pour ainsi dire pas en Europe, sauf en Hongrie où il y a une situation très particulière. Ensuite, cette thématique du jacobinisme est une caractéristique française. Le mot « jacobin » doit être un des rares mots qui est le même dans toutes les langues d’Europe, il n’a pas de traduction. C’est une interrogation et un mystère pour tous les Européens. Ceci dit, les Européens ont bien conscience que lorsque la Grande-Bretagne quitte l’Europe, c’est un problème, mais l’Europe continue. Si la France quitte l’Europe, l’Europe s’arrête. Il y a des raisons géographiques basiques, on ne peut pas aller d’Espagne en Allemagne sans passer par la France. Les Européens ont donc, à la fois, beaucoup d’interrogations et du pragmatisme, ils estiment que si en France, cette situation nous convient, pourquoi pas ! Sauf qu’en France, ça ne nous convient pas, notamment en Corse et en Nouvelle-Calédonie. Et cela contrarie beaucoup l’Europe qui n’arrive pas à comprendre les mécanismes de blocage qui génèrent ces situations de crise. L’exemple catalan le montre aussi. Il n’est pas lié à une tradition jacobine, mais à un passé franquiste. La situation de tension, à propos de la question catalane, préoccupe aussi beaucoup de monde en Europe.



- Est-ce une préoccupation qui dépasse les sensibilités politiques ?

- Oui ! L’Europe n’a pas de tradition jacobine ou de passé franquiste. Elle n’a qu’un avenir et des intérêts pour que cet avenir soit le meilleur possible. Son intérêt est que tous les peuples qui la composent se trouvent bien dans les constructions institutionnelles qu’on leur propose. Pour elle, ces questions-là doivent être résolues par le haut, par des réponses qui évoluent dans le bon sens et aboutissent à un accord. Par exemple, un gentleman’s agreement politique qui donne à la fois satisfaction au peuple Corse et à l’État français. On n’en est pas encore là ! On est au début d’un processus qui sera long. Il est intéressant que ce processus ne soit pas seulement un face-à-face entre la Corse et Paris, mais qu’il s’inscrive dans le contexte de la construction européenne, de sa stabilité, sa prospérité, son développement culturel et sa responsabilité à assumer la diversité dont elle est l’héritière.