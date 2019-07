Francescu Orsini si n'hé andattu

Que de tristesse à Calvi et en Balagne à l'annonce du décès de François Orsini vaincu par un mal implacable alors qu'il n'avait que 54 ans.

François était un de ces garçons qui dégageait une joie de vivre qui faisait plaisir à voir.

Employé durant une bonne vingtaine d'année au Magasin Super U de Calvi, il était toujours là pour vous adresser un sourire, vous saluer, vous renseigner. Il était aussi le roi de la macagne.

En dehors, il était le même. Son plaisir était de s'arrêter, de discuter avec vous.

François aimait les plaisirs simples de la vie.

Avec à ses côtés, son inséparable et fidèle compagnon à quatre pattes " Cinquantunu" , il goûtait aux plaisirs de la nature.

François c'était la bonté même, toujours prêt à rendre service, véritable bout en train et fidèle en amitié.

Pour tous ceux qui ont eu le plaisir de la côtoyer c'est un vrai déchirement de le voir partir si tôt.

Atteint par cette foutue maladie, on le croyait sauvé mais le mal l'a rattrapé pour finalement l'emporter et laisser une famille fort honorablement connue dans une détresse indescriptible.

Ses obsèques seront célébrées ce samedi 27 juillet à 16 heures.

La levée du corps aura lieu à son domicile calvais à 15h45.

L'inhumation suivra au cimetière marin de Calvi où il reposera auprès de son papa.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Corsenetinfos présente à sa maman Mme veuve Lucie Orsini, à son frère Jean-Baptiste, à ses soeurs Jeanne, Dominique et Bernadette, à son beau-frère José à sa nièce et son neveu, à tous ses amis de Super U et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses condoléances émues et attristées.

Addiu amicu, riposa in pace.