Football : les années difficiles des clubs corses

Entre les désillusions sportives et une situation financière compliquée , le club connaît des années délicates. Depuis sa descente en 2014, le club a failli remonter à deux reprises. Après avoir fini troisième du championnat en 2018, les ours subissaient une douloureuse défaite en finale des barrages contre le Havre et voyaient leur séjour en Ligue 2 prolongé. Plus douloureux encore, l’annulation de la fin du championnat 2019-2020 ainsi que des barrages prolongeait encore l’attente des supporters ajacciens. Alors troisième de Ligue 2 à un point de Lens, second et promu directement en Ligue 1, le club a été privé d’une potentielle promotion avec l’arrêt de la compétition. On espérait que cette saison serait la bonne, mais après un mauvais départ les ours se classent actuellement en 16ᵉ place, donc une promotion paraît peu probable. Sentiment confirmé par les bookmakers. Les cotes des ours pour remporter le titre ou finir dans le top 3 et se qualifier pour les barrages sont respectivement de 51 et 15 contre 1 sur 888. Ce site place le football au centre de son offre de paris sportifs, mais aussi de jeux de casino, notamment avec l'idée de proposer des machines à sous sur le thème du football dont certaines peuvent être jouées gratuitement. Les pronostics de 888 montrent un Ajaccio plus susceptible de descendre que de monter. À noter toutefois que la majorité de ces sites voient plutôt le club se maintenir en Ligue 2.