Football : le FCBB domine Avranches 3 - 0

Juste avant le coup d’envoi, une minute de silence était observée en mémoire de Jean-Robert De Petriconi, ancien président de l’AS Toga-Cardo, Marcel Vendasi, ancien arbitre de la Ligue Corse de Football et Sekou Diarrassouba, frère du joueur du FCBB, Inza.





Ce sont les joueurs normands, en rouge, qui donnaient le coup d’envoi. Les locaux entamaient bien la rencontre avec dès la 6ème minute une mauvaise relance dans l’axe de la défense normande permettait à Isidor de récupérer le ballon mais l’attaquant du FCBB ne pouvait concrétiser, son tir passant au-dessus des cages de Beuve.

Les Corses enchainaient à la 7ème avec un coup-franc d’Umbdenstock, sorte de petit corner de la gauche mais Magassouba ne pouvait reprendre le ballon au 1er poteau.

Une minute plus tard, un bolide de Durbant à l’entrée de la surface, passait juste au-dessus de la transversale de Beuve. Les Corses étaient dans leur match.





A la 12ème minute, nouvelle bévue de la défense normande avec un mauvais dégagement du gardien Beuve directement sur Isidor dans la surface de réparation. La reprise instantanée de l’attaquant insulaire frôlait le montant droit du gardien Avranchinais. Le début de rencontre était à l’avantage des joueurs du président Emmanuelli.

Il fallait attendre la17ème minute de jeu pour voir les visiteurs s’enhardir. Loric centrait de la gauche pour Essende mais d'un très bon tacle Hamdi chipait le ballon au normand qui, au point de penalty, s’apprêtait à expédier le cuir en direction des buts d’Escales. Cette première banderille donnait des ailes aux joueurs de Frédéric Reculeau et à la 25ème, sur un centre au 2ème poteau de Busin, Essende d’une tête piquée obligeait Escales à une belle horizontale sur sa droite.





Mais ce sont les Corses qui allaient ouvrir le score à la 32ème par Durban sur centre d’Umbedetock de la gauche, le milieu du FCBB récupérant encore un ballon mal négocié par les visiteurs.

La réplique normande était immédiate puisque sur la remise en jeu, Busin centrait de la gauche pour Ounahi au 2ème poteau mais Hamdi intervenait encore bien à propos pour les Corses au moment où le normand armait son tir.

A la 38ème les Corses bénéficiaient d’un coup-franc aux 35 m, face au but de Beuve. Sur le coup de pied d’Umbdenstock, Couturier était à la réception au deuxième poteau mais Beuve s’interposait sur sa reprise.

C’est sur le score de 1 – 0 qu’était sifflée la mi-temps.





La seconde période débutait avec une grosse occasion pour les visiteurs. Julien Anziani récupérait aux 6 mètres un ballon cafouillé par la défense corse mais le ballon de l’ancien ajaccien passait au-dessus de la transversale d’Escales (47ème). Peut-être le tournant du match car ce sont les joueurs de J.-A. Ottaviani qui allaient faire le break. A la 50ème, sur un centre de la gauche d’Isidor, Beuve relâchait le ballon, Cropanese, à l’affut, propulsait le cuir au fond des filets normands (2-0).

Les locaux enfonçaient même le clou 4 minutes plus tard. Sur un centre de la gauche de Magassouba, Isidor, dans la surface, reprenait le cuir, repoussé du pied par Beuve, le ballon était repris par Couturier qui corsait donc l’addition pour le FCBB (3-0).





Les normands n’étaient pas en veine dans cette deuxième période puisqu’ils perdaient même leur gardien Beuve à la 65ème. Sur un centre de Magassouba, le gardien s’élevait dans les airs pour capter le ballon mais se réceptionnait mal et se blessait sérieusement au genou. Cognard prenait sa place dans les cages.

Les Corses faisaient presque cavaliers seuls ensuite avec encore une belle occasion à la 80ème. Et sur un nouveau cadeau des normands. Diarrassouba chipait en effet le ballon à Ounahi à l’entrée de la surface. Mais le tir du milieu corse s’écrasait sur le poteau gauche de Cognard.

Pas de temps additionnel dans cette rencontre les Corses remportaient une logique victoire 3 – 0



La réaction de Jean-André Ottaviani, entraineur du FCBB

«On est satisfait car on est allé au bout de ce qu’on voulait faire. On a récupéré le ballon haut. Mathématiquement c’est aussi très intéressant au classement. Y a eu du jeu, une grosse débauche d’énergie, on a fait des efforts collectifs, on a été très concentré, on ne s’est pas dispersé. On a fait un match plein, un match abouti. Il y a de la qualité dans l’équipe mais c’est surtout mentalement qu’on pêche ».



Feuille de match

21ème journée de N1

FC Bastia Borgo 3 - 0 US Avranches MSM (1 – 0 )

Complexe sportif de Borgo

Terrain synthétique en bon état

Temps : nuageux et froid (4 degrés)

Spectateur : 0 (Couvre-feu)



Arbitre centre : Abdelatif Kherradji

Arbitre assistant 1 : Alexandre Decoster

Arbitre assistant 2 : Ludovic Reyes



Buts : Durbant (32ème) - Cropanese (50ème) - Couturier (54ème) pour FCBB



Avertissements : Diarrassouba (15ème) – Barbet (19ème) - Hamdi (58ème)

Adenon (36ème) - Belliard (58ème) – Anziani (76ème) pour Avranches



FCBB : Escales – Hamdi – Durbant (Paye 85ème) – Cropanese (c) – Diarrassouba – Isidor (Raoul 74ème) – Umbdenstock (Marmot 78ème ) – Barbet – Touil – Couturier - Magassouba

Entr. : J.-A. Ottaviani



US Avranches : Beuve (Cognard 65ème) – Launay – Adenon – Busin – Boateng (c) – Essende – Anziani (Jabbari 76ème) – Ounahi – Seance – Loric – Magnon (Belliard 46ème).

Entr. : F. Reculeau