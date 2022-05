Football : la Squadra Corsa di L'avvene pour prendre la relève

L'annonce en été faite ce mercredi après-midi dans les locaux de la présidence de l'Université de Corse où les responsables de la Squadra qui, avant d'évoquer les prochaines échéances de la sélection corse, ont fait le point sur la rencontre qui en cette fin de saison aurait dû opposer la Squadra à une une formation internationale qu'Arsène Wenger avait accepté de constituer et de coacher.

Un geste qui avait été apprécié par les dirigeants de la Squadra qui ont saisi l'occasion de cette réunion pour remercier l'ancien manager général d'Arsenal d' avoir spontanément répondu à leur proposition "en les assurant de son concours gracieux"et entier pour l'organisation et la tenue de cet événement " qui aurait conclu les cérémonies du 30e anniversaire de la catastrophe de Furiani.

Marcel Bernacchi, pour son aide qui a été précieuse à la réalisation de ce projet et le président de la CAB Louis Pozzo di Borgo qui avait, d'emblée, adhéré à l'initiative ont été, eux aussi, chaleureusement remerciés par les dirigeants de la Squadra même si, finalement, l'organisation de la rencontre a dû être différée pour différentes raisons.





La Squadra Corsa di l'Avvene le 11 juin en Catalogne

Mais le contretemps n'a pas entamé la volonté des responsables de la Squadra Corsa d'aller de l'avant.

Certes beaucoup de joueurs emblématiques de la Squadra ont raccroché les crampons au cours des dernières saisons.

Ils s'appellent Modesto, Berenguer, Squillaci, Lorenzi, Lippini, Poggi, Palmieri, Cioni, Cavalli, Pierazzi, Coulibaly, Cahuzac).

Mais ces retraits du football actif, pour importants qu'ils soient - une ossature forte demeure - ont donné l’occasion aux responsables de la Squadra de penser à l'avenir.

Ainsi l'idée d'une Squadra Corsa di l'Avvene a t-elle été avancée et a mûri - et s'est même concrétisée ce mercredi 25 mai au stade Santos-Manfredi de Corte où Patrick Leonetti et Jean-Marie Ferri, auxquels a été confiée la gestion de la sélection, avaient programmé une séance de détection concernant les joueurs nés en 2004 et 2005, et quelques-uns nés en 2003.

Premier rendez-vous pour cette nouvelle Squadra : le 11 juin prochain en Catalogne pour y affronter son homologue de Catalunya où un hommage sera rendu aux victimes de la tragédie de 5 mai 1992.

Un projet rendu possible grâce à l'aide de l'Université de Corse et de l'US Corte qui ont accepté d'apporter leurs concours à cette belle initiative





Honorer la mémoire de Claude Papi

Quant à la Squadra Corsa, celle des seniors, ses responsables profiteront de la trêve imposée aux championnats par la Coupe du Monde au Qatar, pour lui faire disputer le match annuel dont elle a été privée en ce printemps. Le projet d'une rencontre face à la sélection d'Arsene Wenger s'inscrivant désormais dans le moyen terme, plusieurs projets sont à l’étude pour le mois de novembre. Dont un concerne une rencontre qui serait programmée à Porti-Vecchju, afin d'honorer la mémoire de Claude Papi, à seulement deux mois du 40e anniversaire de sa brutale disparition.