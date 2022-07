Football : l'ACA et le SCB vainqueurs en amical

Après une première défaite face à Caen (L2) puis une victoire contre Niort (L2), l’AC Ajaccio a conclu samedi soir son stage en Bretagne par un succès à Mulsanne (Sarthe) contre Cholet, équipe de National 1, coaché par Stéphane Rossi, sur le score de 3-1. Buts ajacciens de El Idrissy, Bayala et Vidal.

Prochaine rencontre pour l'AC Ajaccio, samedi prochain contre le Paris FC.





Et un, et 2 et 3 pour le SCB. Bonne conclusion de stage aussi pour le SCB qui lors de sa préparation à Rodez s’était déjà imposé contre Canet en Roussillon ( N2, 4-0) et Rodez (L2, 2-0).

La barre était un peu plus haute samedi soir à Mallemort contre le Nîmes Olympique (Ligue 2).

Les joueurs de Régis Brouard ont remporté la rencontre, somme toute équilibrée, sur le fil, à la 85ème minuteà la faveur d'un but de Magri.

Prochain rendez-vous pour le SCB, le 19 juillet face à l’AS Furiani-Agliani puis le 20 contre le FC Bastia-Borgo.