Football corse : le point, à la trêve, sur le championnat de National 1

Pour le club du président Ferrandi, le bilan est quand même positif pour un club qui, dit –on du coté de Furiani, n’ambitionne pas l’accession en Ligue 2. Au terme des 16 premiers matchs de ce long championnat (34 journées), le SCB pointe en 2ème position avec 29 points, à égalité avec l’ambitieux Red Star, et à 2 points du leader Quevilly/Rouen qu’il recevra d’ailleurs pour la reprise le lundi 11 janvier à 20h45. Avec 8 victoires, 5 nuls et 3 défaites, le Sporting peut quand même être confiant pour l’avenir. Il a montré de belles choses, mais aussi de moins bonnes ; «Il faut qu’on progresse encore notamment face à des équipes qui jouent bloc bas, comme Annecy dernièrement » explique le coach Mathieu Chabert. «On doit être plus juste techniquement, qu’on mette plus de mouvements entre les lignes. On va travailler. Je suis fier de mes joueurs car c’est une équipe qui ne lâche pas, qui a un bel état d’esprit. On va continuer à tracer notre chemin, avec déjà ce gros match qui nous attend pour la reprise. C’est important de se frotter au leader. On a hâte ». Le Père Noël, même s'il déjà passé, pourra t-il apporter un plus à cette équipe pour la 2ème partie de saison? Rien n’est moins sûr. «Je ne sais à l’heure actuelle si on pourra se renforcer, on a des contraintes financières. Peut-être pourra t-on obtenir un prêt de joueur. En National, l’important est d’être dans le bon wagon mais le chemin est encore long » souligne encore le technicien bastiais. La reprise donc pour le SCB, ce 11 janvier avec la réception du leader Quevilly/Rouen dans le cadre de la 17ème journée. Puis les bleus accueilleront le lundi suivant leurs voisins du FC Bastia-Borgo. Un FCBB souvent bien décevant depuis le début du championnat, notamment à domicile. Le club du président Emmanuelli se situe aujourd’hui à la 14ème place à 1 point de la zone des relégables (Boulogne). Avec seulement 4 victoires pour 6 nuls et 6 défaites, les « rouges et noirs » ont rarement séduit en 16 rencontres. Ils terminent sur un revers à domicile 1-3 face à Laval et alors qu’ils jouaient en supériorité numérique. « On a l’impression que les consignes ne sont pas comprises. Les consignes sont de ne prendre aucun risque en défense et malheureusement on se met très souvent en situation de se faire battre » déplore l’entraîneur Jean-André Ottaviani. « Aujourd’hui, je suis fatigué de répéter toujours la même chose. On ne peut pas continuer comme ça. Avec cette défaite contre Laval, 3ème défaite consécutive, on s’est mis en danger au classement. Ces vacances de fin d’année vont nous permettre de se vider la tête pour revenir dans de meilleures conditions. A ce stade de la compétition, il n’y a pas mort d’hommes mais faut se remettre au travail». Lors de cette première partie de championnat on aura surtout remarqué la fébrilité défensive de l’équipe. Jusque même dans la prestation du gardien Escales, qui après des matchs époustouflants, a connu une baisse de régime lors des 2 dernières rencontres. Et évidemment quand un gardien ne va pas, cela se remarque plus vite que pour un autre joueur. C’est l’ingratitude du poste. Mais ses prestations résument en fait le manque de confiance de toute l’équipe. Dommage car le potentiel offensif est bon avec les Isidor, Raoul et autre Durbant. La reprise s’annonce périlleuse pour le FCBB mais aussi source de motivation puisque le Red Star (2ème) sera l’hôte des Corses ce vendredi 8 janvier au complexe Paul Natali.