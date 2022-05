Football : Stéphane Rossi de retour à Cholet !

Si l’ancien coach du CA Bastia, du SC Bastia et du FC Bastia Borgo avait fait l’unanimité à Cholet, il en était parti de son plein gré à l’issue de la saison 2021, trouvant « trop compliquée» sa tâche dans le Maine-et-Loire. Si d’aucuns avaient pensé à des frictions avec les dirigeants, il n’en était rien. Le technicien corse soulignait en fait les difficultés d’entraînements et des infrastructures, pas en osmose avec les ambitions du club.





Un départ qui a certainement incité le président Benjamin Erisoglu à revoir sa copie. Et de fait lors de cette saison 2021/2022 au cours de laquelle Stéphane Rossi a rendu visite à Cholet avec le FCBB dans le cadre du championnat National, il a pu constater de très nettes améliorations : pelouse rénovée, nouveaux terrains d’entraînement et des conditions de travail en rapport avec le niveau de National.

Stéphane Rossi s’est donc engagé pour deux saisons plus des options de prolongation. Sa première recrue, il l’a puisée dans l’effectif dont il disposait au FCBB, aujourd’hui relégué en N2 : le défenseur Kévin Rimane.