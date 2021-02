Football National : le Sporting souffre mais s’impose face au Mans (1-0)

Les bleus du Sporting donnaient le coup d’envoi de cette rencontre et s’installaient peu à peu dans le camp manceau. Mais coup dur pour le Sporting à la 10ème minute où Schur, blessé suite à un choc avec le gardien Patron, devait céder sa place à Kherbache.

Les deux équipes tardaient à rentrer dans le match et le jeu en pâtissait.

Peu à peu les visiteurs s’enhardissaient, pressant les Bastiais sur leur but mais sans vraiment les mettre en danger. Les coéquipiers de Guidi réagissaient avec un tir de Diongue des 25 m mais largement au-dessus des buts de patron (22ème).

On s’ennuyait un brin dans cette rencontre soporifique lorsque Veigneau de la gauche adressait un centre à Krasso au point de penalty. L’attaquant sarthois dos au but, pivotait et tirait au but. Vincencini devait se coucher pour éviter le but (25ème). Première grosse occasion dans cette rencontre.

A la demi-heure de jeu, corner pour les visiteurs de la droite. Sur le coup de pied de coin Youssouf, le ballon heurtait Assignon qui manquait de tromper son propre gardien, le ballon s’écrasant sur la transversale.

Une minute plus tard Krasso faisait des misères à Guidi dans la surface mais sans mal heureusement pour Vincensini qui voyait passer le ballon à coté de son montant droit. Les visiteurs obtenaient encore un corner et la défense corse s’en sortait difficilement. Sale moment pour les joueurs de Chabert.

Kherbache tentait bien de rallumer le feu chez les bastiais mais son centre de la gauche était bien intercepté par le défenseur Costa (36ème).

A la 40ème les bleus obtenaient un corner et Ben Saada était à la manœuvre. Mal tiré au 1er poteau, le ballon était renvoyé sans problème par la défense rouge.

Ben Saada que l’on retrouvait à la 45ème sur un coup-franc de des 25 m sur la droite mais aucun bastiais n’était là pour récupérer le ballon qui filait le long des buts de Patron. 0 – 0 c’était le score à la pause.

Les Manceaux étaient les premiers à se mettre en jambe à la reprise avec une percée de Krasso dans l’axe qui trouvait sur sa droite Donisa mais celui-ci était bien repris dans la surface bastiaise par Quemper (46ème).

Les Bastiais souffraient encore en ce début de seconde période face aux coups de butoir des Krasso, Donisa et autre Brahimi.

Robic s’essayait bien d’un tir à l’entée de la surface mancelle mais son ballon passait à coté du montant gauche de Patron (55ème).

Les protégés du président Ferrandi reprenaient le dessus mais face à une défense visiteuse bien regroupée avaient bien du mal à trouver des ouvertures.

Les Corses allaient enfin trouver l’ouverture à la 60ème sur un nouveau corner de Salle-Lamonge de la droite. La défense mancelle cafouillait et Diongue au 6 mètres propulsait le ballon au fond des filets. 1-0

Les visiteurs répliquaient par un bon coup-franc de Youssouf aux 22 mètres mais Vincensini, vigilant captait le cuir (65ème).

Diongue était à deux doigts de récidiver à la 69ème mais son ballon frappé aux 6 mètres passait au-dessus de la transversale de Patron.

Les Bastiais maitrisaient leur sujet mais pêchaient dans le dernier geste.

.

Sur belle interception de Moretti, Da Costa avait le deuxième but au bout des crampons mais en servant Kherbache en position de hors jeu, gâchait cette belle occasion (83ème).

Les Manceaux avaient eux aussi une belle occasion de but à la 85ème. Sur un centre de Brahimi de la droite, Guidi chipait le ballon de la tète à Donisa au second poteau. Le corner qui suivait pour les visiteurs ne donnait rien.

Les 4 minutes de temps additionnel ne changeront rien au score, le SCB s’imposait mais dans la douleur.





Ils ont dit

Mathieu Chabert

«On a été déstabilisé par la sortie de Schur. On a réadapté notre jeu, on a fait le dos rond. En 2ème période, on a repris possession du ballon en créant des intervalles. On a eu des balles de deux zéros et on s’est fait peur. En 1ère période on a eu tendance à s’éparpiller, donc on s’est calmé en 2ème période avec des appels verticaux et on marque sur coup de pied arrêté. On est bien physiquement donc ça nous permet de bien gérer et on a les adversaires à l’usure. Le maintien est assuré, à nous de continuer sur cette dynamique sans s’occuper des autres. Il faudra encore être costaud et les choses se passeront bien. C’est bien de gagner en souffrant ça solidifie le groupe ».





Anthony Robic, attaquant du SCB

« On a fait une bonne entame et ils ont eu le monopole du ballon et se sont montrés dangereux. On a fait le dos rond, on n’a pas trop subit. On a rectifié en 2ème période où on a eu pas mal de situation. On n’a pas pu tuer le match mais la victoire est importante. C’est vrai qu’on a du mal à faire des matchs complets mais les résultats sont là, c’est le plus important ».



Feuille de match

20ème journée de National

SC Bastia 1 - 0 Le Mans FC ( 0 - 0 )

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateur : 0 (couvre-feu)

Arbitre centre : Cédric Dos Santos

Arbitre assistant 1 : Régis Gerbaud

Arbitre assistant 2 : Camille Soriano



But : Diongue (60ème) pour le SCB



Avertissements :



SCB : Vincensini – Robic (Da Silva 63ème) – Guidi (C) – Vincent – Schur (Kherbache 10ème) – Quemper – Bocognano – Diongue (Moretti 76ème) – Ben Saada – Assignon – Salles Lamonges.

Entraineur : M.Chabert



Le Mans FC : Patron – Costa – Hafidi (Bernauer 75ème) – Brahimi – Avounou (Aiko 72ème) – Youssouf – Coulibaly – Choplin (c) – Veigneau - Donisa – Krasso (Gimbert 75ème)

Entraîneur : D.Ollé Nicolle