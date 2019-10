Football National : Le FCBB s’incline à domicile face au Red Star (0 - 1)

Les locaux démarraient bien la rencontre, monopolisant le ballon mais il fallait attendre la 11ème minute pour vraiment vibrer avec un tir lobé de Foulon des 20 m, le ballon retombant sur le filet derrière la transversale du gardien Charruau. Cette alerte sans frais pour les Audoniens avait le don de les réveiller et 1 minute plus tard, Chahiri s’échappait du centre du terrain et se présentait seul devant Milosavljevic qui gagnait son duel en repoussant le tir de l’attaquant francilien.

A la 13ème sur un corner de la droite, Hamache reprenait de volée le ballon qui passait juste au dessus de la transversale du gardien insulaire. Les visiteurs maintenaient le pressing avec encore une tentative de Chahiri obligeant Milosavljevic à boxer le ballon.

19ème minute, nouveau duel Chahiri/Milosavljevic. Le gardien plongeait dans les pieds de l’attaquant qui chutait dans la surface de réparation. L’arbitre désignait le point de penalty. Chahiri se faisait justice en glissant le ballon au ras du montant droit de Milosavljevic. 0- 1

Les visiteurs ne desserraient pas pour autant leur pressing et sur une frappe lourde de Koita des 20 m Milosavljevic devait se coucher. (21ème).

Réplique immédiate de Cropanese pour le FCBB avec un tir des 18 m mais Charruau se couchait bien lui aussi. Un Charruau qui devait, encore, s’allonger de tout son long sur sa gauche sur une belle frappe d’Ouadah à l’entrée de la surface (26ème ). Les Borgais sortaient enfin la tête du sac puisque Bilingi d’un tir puissant de la gauche obligeait Charruau à jouer des poings (30ème).

Les joueurs de J.-A. Ottaviani dominaient le dernier quart d’heure de jeu de cette 1ère période mais s’avéraient bien trop brouillons ou maladroits pour conclure.

Les Audoniens géraient bien et atteignaient la mi-temps avec ce but d’avance.



La seconde période débutait sur une belle percée de Sao sur le coté droit de l’attaque francilienne ponctuée par un tir puissant qui frôlait le montant droit de Milosavljevic (46ème).

Les bastiais se montraient très fébriles en ce début de 2ème période et perdaient de nombreux ballons. En face des visiteurs faisaient preuve, eux, d’une grande maitrise technique et menaient des contres très rapides avec Sao et Chahiri. Des visiteurs qui trouvaient la transversale à la 66ème sur un tir de Koita.

Doumbia tentait bien sa chance à la 72ème mais son tir des 25 m était capté sans problème par le gardien audonien.

A la 75ème le Red Star ratait le break sur une échappée de Chahiri qui servait Sao sur le coté droit … en position de hors jeu.

Ouadah redonnait un peu d’espoir aux spectateurs quand son tir dans la surface passait au ras du montant gauche de Charruau (81ème).

Face à une équipe du Red Star très regroupée en défense, les protégés du président Emmanuelli multipliaient les offensives mais ne pouvaient égaliser. Milosavljevic devant même sortir au devant de Nzuzi Mata (88ème).

La dernière occasion était pourtant borgaise avec un tir de Ouadah dans la surface, bien capté par Charruau (89ème).

Las… le FCBB s’inclinait sur sa pelouse !





Jean-André Ottaviani

«On a fait un bon match. La défaite est injuste et malhonnête. Il n’y avait pas penalty et sur la passe je pense même qu’il y avait hors jeu. Ce soir il y avait une équipe qui voulait jouer et une autre qui refusait le jeu. Certes on aurait pu faire mieux dans la finition mais mes joueurs n’ont rien à se reprocher ».





Feuille de match

11ème journée de National 1

FCBB 0 - 1 Red Star ( 0 - 1 )

Complexe sportif de Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Beau temps

Spectateurs: environ 450





Arbitre centre : Pierre Gaillouste

Arbitre assistant 1 : Bertrand Corcuff

Arbitre assistant 2 : Cédric Favre



But : Chahiri 20ème (sp)



Avertissements: Sao (34ème) pour Red Star

Cinquini ‘34ème) – Cropanese (90+3) pour FCBB

Koukou (90 +3) pour le Red Star



FCBB

Milosavljevic – Bilingi – Durimel (c) – Hamdi – Ouadah – Doumbia – Cropanese – Diarrassouba – Gueye – Cinquini (Giacomini 67ème) – Foulon.

Entr.: J.-A. Ottaviani



Red Star

Charruau – Sao (Chemlal 82ème) - Labor – Mendy(c) – Hamache - Koukou – Goujon – Puyo – Roye – Chahiri – Koita (Nzuzi Mata 73ème).

Entr.: V. Bordot