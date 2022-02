Football N3 : Les clubs corses assurent !

AS Furiani-Agliani 3 - 1 Istres FC (Match en retard de la 7ème journée)

Gallia de Lucciana 5 – 1 US Mandelieu LN (Match en retard de la 13ème journée 14h30)

Athlético Aix-Marseille Provence 1 – 2 GFC Ajaccio (Match en retard de la 9ème journée)

US Corte 2 - 0 Villefranche Saint-Jean-de-Beaulieu FC (Match en retard de la 14ème journée)

FC Rousset SVO 2 - 1 AC Ajaccio (Match en retard de la 14ème journée)



Classement

1er AS Furiani-Agliani 41 points

4ème Gallia Lucciana (-2 matchs) 27 points

7ème GFCA (-2 matchs) 23 points

8ème Corte (-2 matchs) 22 points

13ème ACA 15 points