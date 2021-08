Football : Malgré un super Cropanese, le FCBB concède le nul face à Bourg en Bresse (2-2)

Plutôt mal à l’aise en début de rencontre par le pressing haut de son adversaire, le FCBB réagissait après le 1er quart d’heure de jeu et ouvrait le score par Cropanese à la demi-heure de jeu. Alors que les locaux avaient le match en main, ils se faisaient surprendre à l’ultime minute de jeu de cette 1ère période par les Bressans qui revenaient au score.

Copier/coller en seconde période, où les visiteurs, dès le coup d’envoi, mettaient la pression sur le but de Balijon qui devait multiplier les interventions pour sauver son but mais qui devait s’incliner à la 61ème.

Pourtant malmenés les joueurs de Cartier revenaient au score sur coup de pied arrêté à la 68ème. Ce but dopait les Corses mais ils ne pourront empocher les 3 points de la victoire.



Feuille de match

2ème journée de N1

FC Bastia Borgo 2 - 2 F. Bourg en Bresse Peronnas (1- 1)

Stade Paul Natali, complexe sportif de Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 400 environ



Arbitre centre : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Julien Blanchais

Arbitre assistant 2 : Régis Gaillard



Buts : Cropanese (29ème) – Bassouamina (68ème ) pour le FCBB

El Ouazzani (45ème) – Quarshi (56ème) pour Bourg



Avertissements : Agounon (20ème) - Eickmayer (56ème) pour Bourg

Grain (58ème) – Pelligrini (64ème) pour FCBB



FCBB : Balijon – Pellegrini – Hamdi – Grain (Mahieu 61ème) – Doumbia – Cropanese (c) – Bassouamina (Vittori 81ème) – Anziani – Lajugie (Machado 69ème)– Schuster – Magassouba.

Entr. : Albert Cartier



FBP : Maisonnial – Fisher (Fleurier 78ème) – Soubervie – Eickmayer – Montiel (Quarshie 56ème) – Blanc – El Ouazzani (Garita 65ème) – Scaramozzino – Jaques (c) – Ezikian (Ribelin 56ème) – Agounon.

Entr. : Alain Pochat



Le contexte : Après une saison avec des tribunes vides, le FCBB retrouvait son public. Une bonne petite chambrée. Les Bressans qui donnaient le coup d’envoi évoluaient en bleu, les Corses en rouge.



Les buts

29ème : Doumbia récupère le ballon dans les pieds d’un adversaire bressan et sert devant lui Bassouamina qui prolonge aussitôt sur sa gauche pour Cropanese qui s’invite dans la surface visiteuse. Face à Maisonnial, le capitaine corse expédie le cuir dans son coin gauche.

45ème : Dans le couloir gauche El Ouazini combine avec Blanc. Sur le une-deux, glissade de Schuster, qui profite à El Ouazzani qui trompe le portier corse au point de penalty.

61ème : Après un tir de El Ouazzani des 20 m bien repoussé par Balijon, Quarshie aux 6m , glisse le ballon dans les filets corses.

68ème : Sur un coup franc des 25 m à droite de Schuster, Bassouamina reprend du gauche au 2ème poteau et trompe Maisonnal.



Les actions de jeu :

11ème : Cropanese bien servi par Doumbia de la droite, repique au centre et à l’entrée de la surface bressane adresse un joli à Maisonnial qui doit claquer le ballon au-dessus de sa transversale.

22ème : dans le couloir gauche de l’attaque bressane, Eickmayer récupère le ballon, s’enfonce dans la surface et tire en force au but. Balijeon effleure le ballon qui heurte son poteau droit.

34ème : El Ouazzani s’enfonce dans la défense corse et tire en force au but. Balijon s’envole sur sa droite pour sortir le ballon en corner

38ème : Cropanese excentré sur la droite de l’attaque corse centre au 1èr poteau mais le ballon est mis en corner par la défense visiteuse.

50ème : Boulet de canon de Blanc des 30 m. Le gardien corse à la parade, se détend bien sur sa droite pour détourner en corner.

75ème : Crochets de Quarshie dans les 6 m corses. Balijon battu par son tir est suppléé par Cropanese sur sa ligne.

84ème : Balijon plonge dans les pieds de Quarshie pour s’emparer du ballon.

86ème : Tir puissant d’Anziani à l’entrée de la surface bressanne. Le ballon passe juste à coté des buts de Maisonnial.

89ème : Cropanese lance Schuster sur sa gauche. L’attaquant corse se heurte à Maisonnial bien sorti à sa rencontre.



Les plus en vue :

Cropanese - Balijon pour le FCBB

Eickmayer - Blanc – El Ouazzani pour Bourg.



Bilan sportif : Le 1er point du championnat pour le FCBB



Réaction de l’entraîneur du FCBB, Albert Cartier :

« On a concédé un nul à domicile après une défaite à l’extérieur où on a montré de belles choses. On a essayé de reproduire et ce match nul est justifié par rapport à nos occasions et nos opportunités. On doit garder la maitrise et la possession du ballon pour être moins sous la pression. Je dis bravo pour le mental du groupe qui s’est arraché pour égaliser. Les joueurs ont montré force et énergie pour revenir au score et c’est de bonne augure pour l’avenir. On a été chercher ce nul grâce à la cohésion et la force qui se dégage du groupe à l’entrainement mais aussi hors du football. Il faut garder ses attitudes. On a eu moins de possession de balles et il a fallu courir après le ballon et c’est usant. Bourg est une très bonne équipe et face à cet adversaire c’est un résultat positif. On a montré au public qu’on voulait être présent du moins dans l’état d’esprit. »