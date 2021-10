Football Ligue 2 : le Sporting domine en vain Grenoble (0-0)

Si les Bastiais s’avéraient dominateurs en première période, ils n’étaient pas vraiment dangereux pour la défense iséroise. Ceux sont même les Grenoblois qui se créaient les meilleures occasions, repoussées par un excellent Vincensini.

De nouveau malmenés en début de seconde période, les joueurs de Brouard reprenaient assez vite le dessus avec des occasions plus franches qu’en 1ère. Trop tendres cependant en attaque, les protégés du président Ferrandi se heurtaient à des visiteurs bien en place et solides derrière. Il n’en a pas manqué beaucoup parfois. La fin de match était houleuse et électrique avec quelques échauffourées prés du banc bastiais au coup de sifflet final.

.



Feuille de match

12ème journée de Ligue 2

SC Bastia 0 - 0 Grenoble Foot 38 (0-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau mais frais

Spectateurs : 8303 spectateurs



Arbitre central : Nicolas Rainville

Arbitre assistant 1 : Stephan Pignatelli

Arbitre assistant 2 : Bertrand Corcuff

4ème arbitre : Gaëtan Martin





Avertissements : Gaspar (44ème) – Gersbach (54ème) pour Grenoble





SCB : Vincensini – Guidi – Bocognano – Palun – Le Cardinal (Kaïboué 70ème) – Vincent (c) – Schur – Santelli – Salles Lamonges – Ducrocq – Saadi (Robic 70ème).

Entr. : Régis Brouard



GF38 : Maubleu (c) – Monfray – Gaspar – Nestor – Nery (Sylvestre Brac 66ème) – Gersbach – Bambock – Michel (Marchand 80ème ) – Bunjaku (Boissy 80ème ) – Cisse – Diallo.

Entr. : Maurizio Jacobacci





Statistiques

Depuis la saison 1965/1966 à Furiani :

8 victoires pour le SCB, 2 matchs nuls.

Plus belle victoire : 3 buts à 1, le 16 juillet 1988 lors de la 1ère journée du championnat de 2ème division (groupe B)

Buts de : TRAORE (3) pour SCB, GARCIA pour GF38

BASTIA : CECCARELLI/OTTAVIANI (PADOVANI 46e)-MARCHIONI-GILLES-BIANCONI/NATIVI- PIETRONAVE (MORACCHINI 74e)-DE BONO-LIPPINI/TRAORE-BRACCONI / Ent : R GRANSART

GRENOBLE : MOTTET/ROBIN-BRUZZICHESI-FROGER-ELMIRA (BELLAL 70e)/ PERDRIEAU- CHRISTOPHE-MARKOV/PAGANELLI-GARCIA C-SECHET/ Ent: DALGE



Contexte :1er match du SCB avec son nouvel entraineur Régis Brouard.





L’ambiance

La tribune Est à fond derrière les Turchini.

A la mi-temps, une minute d’applaudissement en mémoire de l’ancien directeur sportif du SECB des années 70 : Jules Filippi, décédé, il y a 30 ans, le 19 octobre 1991.



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les rouges Grenoblois.

2ème : Sur un corner de Nery de la droite, Michel, étrangement seul dans la surface corse reprend de volée. Vincensini boxe le cuir dans un arrêt reflexe.

12ème : Coup-franc pour Grenoble à 35 m, face au but de Vincensini. Le tir puissant de Diallo est détourné par le mur. Le corner ne donnera rien.

17ème : Centre de la gauche de Diallo. Au point de penalty, Michel reprend de la tête mais le ballon passe au-dessus de la cage de Vincensini.

18ème : Coup-franc pour Salles-Lamonge à 30 m des buts de Maubleu qui s’empare sans problème de son ballon trop aérien.

20ème : Combinaison Santelli – Le Cardinal sur la droite. Le centre de ce dernier est repris de la tête au 1er poteau par Vincent mais pas assez puissamment.

22ème : Tir en force de Saadi à l’entrée de la surface. Le ballon est détourné par le défenseur dauphinois Monfray sur la transversale de son gardien.

30ème : Parade de Vincensini sur un tir de Gersbach qui, à l’affut dans la surface, avait récupéré un ballon mal dosé par un défenseur corse et destiné à Le Cardinal.

35ème : Tir lointain de Bambock au-dessus de la barre du gardien bastiais.

36ème : Tir lointain de Santelli (30 m). Le ballon passe lui aussi largement au-dessus de la transversale de Maubleu.

50ème : Attentif dans la surface corse, Cissé récupère un ballon mal dégagé par la défense. Son ballon passe au-dessus de la transversale.

55ème : Coup-franc de Salles Lamonge sur la droite à environ 25 m. Son tir au 1er poteau est dévié en corner….

57ème Centre de Santelli de la gauche mais personne ne peut reprendre son ballon coté bastiais.

63ème Bien lancé par Vincent, Saadi est devancé in extremis par Maubleu à l’entrée de sa surface.

68ème Corner de la droite de Salle Lamonge. Palun de l’autre coté récupère le ballon et centre sur .. Salles Lamonge qui, seul, rate sa reprise.

77ème Coup-franc de Salles Lamonge à 35 m à droite. Le ballon est mal dégagé par les Grenoblois. Robic à gauche dans la surface ne parvient à pas à reprendre le cuir

79ème : Corner de la gauche de Salles Lamonge, Palun récupère et centre mais Maubleu s’empare du ballon.

88ème : Joli crochet de Robic sur la droite. Le centre est repris de la tête par Schur mais au-dessus des cages du gardien dauphinois.







Meilleurs joueurs

Michel et Monfray à Grenoble

Vincensini, Vincent à Bastia



Insolite :

Rare ! Le kop des supporters visiteurs contenait une bonne soixantaine d’Isérois. Sifflés dans un premier temps, ils étaient applaudis après qu’ils ont déployé une banderole hommage au 5 mai.



Bilan sportif

Encore des points de perdus à domicile qui laisse le Sporting dans une situation instable au classement !



Réactions

Régis Brouard, entraineur SCB : «J’ai un sentiment mitigé. On a fait une 1ère mi-temps timide, on n’a pas pris de risque. On a eu du mal devant. Y a eu aussi des déchets techniques. La 2ème période a été plus emballante, on n’a manqué de justesse dans les transmissions, dans les derniers mètres. On a rarement cadré les tirs. J’ai un sentiment de frustration car on eu des occasions. On a eu plus d’espaces, en 2ème période, on aurait pu mieux combiner. Y a aussi peut-être un manque de confiance. Il y a beaucoup de choses, de discussions à avoir, mettre des choses à l’endroit. Je sens un peu le besoin de renfort ».





Salles Lamonge, milieu de terrain du SCB : « Dans les derniers gestes, on pêche. On avait pris l’ascendant. Défensivement on a été costauds. Il manque cette dernière passe, ce dernier tir. C’est frustrant ».



Maurizio Jacobacci, entraineur Grenoble : «On aurait pu faire mieux en 1ère mi-temps. La 2ème période on a été moins précis. Le nul peut me satisfaire quand même car Bastia a été pressant en seconde période et on a été moins percutant devant. Je suis quand même content de la prestation de mes joueurs. En étant plus précis on aurait pu partir avec 3 points. Je déplore la fin, je n’aime pas voir ça de mon équipe mais il ne faut pas dramatiser non plus».