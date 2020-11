Football : Le FC Bastia-Borgo poursuit sa série face à Sète (1-0)

Pas de round d’observation dans cette rencontre avec dès les 1ères minutes de jeu une occasion pour le FCBB par Raoul qui s’infiltrait dans la surface mais son lob ne surprenait pas le gardien visiteur Pappalardo (2ème). Sur le renvoi de celui-ci c’est Keyoubi qui tentait de tromper Escales, en vain.

Au quart d’heure de jeu, les Occitans faisaient un gros pressing sur le but d’Escales mais sans pouvoir concrétiser, la défense corse se montrant solide. Peu à peu les protégés du président Emmanuelli remettaient le pied sur le ballon se montrant dangereux par Raoul et Isidore mais trouvant toujours sur le chemin le gardien Pappalardo.

A la 20ème, Raoul débordait sur la gauche et adressait un bon centre à Isidor dans la surface héraultaise mais la frappe de l’attaquant bastiais était trop molle pour tromper Pappalardo.

Les visiteurs se créaient eux une belle occasion, à la 23ème suite à un petit slalom d’Orinel dans la surface corse, mais son tir en pivot pouvait être capté par Escales.

Le jeu se durcissait quelque peu et en l’espace de 5 minutes l’arbitre distribuait 3 cartons jaunes dont 2 pour le FCBB (27/32ème).

Dans les 5 dernières minutes de cette première période Sète appuyait sur l’accélérateur mais une fois de plus la défense corse tenait bon.

Coup dur pour le FCBB dans les arrêts de jeu où sur une faute peu évidente de Lajugie sur Orinel dans la partie gauche de la surface borgaise, l’arbitre désignait le point de penalty. Ferhaoui s’élançait mais Escales plongeait du bon coté, le gauche, et détournait le ballon (45 +1).

0 – 0 c’était le score à la mi-temps



Les choses ne trainaient pas en 2ème période puisque dès la 47ème Umbdenstok, sur un coup-franc aux 30 m, servait Buon au deuxième poteau mais son ballon, repris de la tête, heurtait le poteau gauche de Pappalardo. La défense sétoise se dégageait comme elle le pouvait mais à la réception du ballon, Isidor qui frappait des 20 m et faisait trembler le filet des visiteurs. (1 – 0).

Ce but enflammait les joueurs de JA Ottaviani qui avec Isidor, Giacomini ou encore Raoul et Cropanese enchaînaient les bonnes actions mais Sète résistait.

Sur un contre, en fait une balle perdue au milieu du terrain par les Corses, Kembolo s’échappait sur la gauche mais son centre ne trouvait aucun coéquipier à la réception (66ème).

Les hommes de Nicolas Guibal reprenaient alors le contrôle du jeu, obligeant les Borgais à rester sur la défensive.

Et c’est sur un contre que les locaux avaient le 2ème but au bout des crampons de Raoul suite à une longue échappée mais Pappalardo sauvait du pied la tentative de l’attaquant du FCBB (75ème).

Sur le corner de la droite de Cropanese, Barbet reprenait le ballon d’un coup de boule mais Kembolo sauvait sur la ligne.

Le jeu s’équilibrait alors mais restait très rapide. Le ballon filant d’un but à l’autre.

Dans les 5 dernières minutes, les Occitans jetaient toutes leurs forces dans la bataille, mais c’est pourtant Grimaldi qui sur corner direct, bien travaillé, faisait trembler la transversale de Pappardo à la 88ème.

Les 3 minutes de temps additionnel ne changeront rien au score. Victoire du FCBB 1 - 0



La réaction de l’entraîneur J.-A .Ottaviani

«On ne peut qu’être satisfait de cette victoire car on savait que ce serait compliqué face à une équipe de Sète amoindrie, mais dans ces cas là les joueurs se serrent les coudes et c’est difficile. En 1ère mi-temps je trouve qu’on a été empruntés, fébriles même. On a été mieux en 2ème période. On enchaine deux victoires d’affilée, on ne peut qu’être satisfait. On n’a pas fait un grand match mais à l’arrivée il y a la victoire »













Feuille de Match

12ème journée de National 1

FC Bastia Borgo 1 - 0 Sète FC 34 (0-0)



Complexe de Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 0 (confinement)





Arbitre centre : Mickael Leleu

Arbitre assistant 1 : Maxime Allard

Arbitre assistant 2 : Pascal Poupeau



Buts : Isidor (47ème)



Avertissements : Hamdi (27ème) – Cropanese (30ème) – Buon (61ème) pour le FCBB.

Serber (32ème) pour Sète.



FCBB : Escales – Buon (c) – Hamdi – Raoul (Durbant 80ème) – Doumbia – Cropanese (Grimaldi 77ème) – Giacomini – Isidor – Lajugie – Umbdenstock (Marmot 83ème) – Barbet.

Entr. : JA Ottaviani



Sète FC 34 : Pappalardo (c) – Orinel – Ferhaoui (Tabue 68ème) – Baana Jaba– Kembolo – Serber- Temanfo (Segura 51ème) – Kouyate – Keyoubi – Drame – Kharrazi.

Entr.: Nicolas Guibal