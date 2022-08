Football : Julien Lolli vers le Toulouse FC ?

Les crampons et les coulisses d’un club de football le démangeaient depuis un petit moment. Jeune papa, il avait toutefois préféré attendre et profiter de ce beau cadeau avant de replonger dans ce milieu du football qu’il côtoie depuis de nombreuses années. Ancien arbitre de football puis président de la Commission Régionale des Arbitres à la Ligue Corse de Football en parallèle de sa vie professionnelle : Directeur général d’une entreprise de BTP de 500 salariés, la SNC Vendasi, plus gros groupe de Corse et sponsor principal du SC Bastia. Il fut aussi attaché parlementaire du sénateur François Vendasi.





Après ses années de présidence du SCB (National et remontée en L2), il enchaina les fonctions de président délégué du FC Mulhouse, directeur du Lusitano Football, club portugais, directeur général du club de Montluçon, conseiller du président du Paris FC.

Un beau CV qui avait failli faire de lui le nouveau président de l’AJ Auxerre avant que finalement ses dirigeants privilégient une solution interne.

Tout récemment contacté par une société Data en charge du dossier DG pour le TFC (L1), sa candidature a retenu toute l’attention des dirigeants du club de la Cité des Violettes.

UN TFC à l'accent corse ? Croisons les doigts !