Football Grand Sud : les "Moustiques" piqués à domicile

Une semaine après l’avoir emporté sur le terrain du Sud FC dans un match déjà capital pour le maintien en Régional 1, l’ASPV a, cette fois, été battue cet après-midi sur son terrain du Prunellu par la JS Bonifacio dans ce derby retour de l’extrême sud sur un unique but inscrit par le Bonifacien Oggiano à dix minutes du coup de sifflet final..





Toujours en Régional 1, le Sud FC, qui rendait visite à Ghisonaccia, est revenu de la Plaine Orientale avec le partage des points les deux équipes s'étant séparées sur le score de 1 à 1.

Si le championnat de Régional 2 faisait relâche ce dimanche place était laissée au challenge Alex Stra. Dans le cadre des quarts de finale, la SVARR, leader du R2 et qui fait figure de favori dans ce Challenge, était en déplacement sur le terrain de la formation

d’Antisanti, évoluant un cran au-dessous. Sans surprise les joueurs de Pierre Nironi l’ont emporté 3 buts à 1 et se qualifient, logiquement,

pour le dernier carré .



Féminines : l'ASPorto-Vecchio domine le Sporting

Les féminines étaient, également, concernées par ce dimanche de compétition. L’ASPV qui était l’hôte du SC Bastia s'est imposée 5 buts à 2, en début d'après-midi et conforte sa place dans le top quatre de cette compétition.